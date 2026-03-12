Google расширила возможности Docs — Gemini научился глубже работать с документами

Приложение Google Gemini на экране смартфона и поисковый сервис Google на ноутбуке. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Google начала внедрять новые функции Gemini в Docs, которые меняют сам подход к созданию и редактированию текстов. Обновление усиливает связь сервиса с Gmail, Drive, Chat и вебом, позволяя собирать документ на основе данных из экосистемы Workspace.

Об этом пишет 9to5Google.

Как использовать Gemini при редактировании документов

Google добавила в Gemini для Docs ряд новых функций, которые заметно меняют сценарий работы с документами. Обновление делает взаимодействие более целостным: пользователь может не только генерировать черновик, но и дорабатывать отдельные части текста, сохраняя общую структуру документа.

Обновленный инструмент Help me create теперь способен создавать релевантный полностью отформатированный первый черновик. Для этого достаточно открыть боковую панель Gemini или новую нижнюю панель в форме капсулы, выполненную в стиле приложения Gemini, где также доступно меню вложений и набор инструментов. Пользователю нужно лишь описать, какой документ он хочет получить, после чего Gemini формирует его по инструкции, используя данные из Gmail, Google Drive, Chat и веба.

В качестве примера Google приводит создание плана маркетинговой кампании на основе предыдущих успешных кампаний. В таком сценарии Gemini самостоятельно находит нужные детали в экосистеме Workspace, выстраивает структуру документа, добавляет стили и smart chips, а затем выдает готовую первую версию.

Google Gemini создает готовую версию документа. Фото: 9to5Google

После создания черновика можно перейти к точечному редактированию через Help me write. Функция позволяет дорабатывать отдельные фрагменты без полной перегенерации всего документа. Для этого нужно выделить текст и нажать chip Refine, после чего можно ввести собственный запрос или воспользоваться предложенными вариантами. Такой подход позволяет усилить аргументацию, отшлифовать формулировки и добавить новые идеи только там, где это нужно.

Еще одна новая функция — Match writing style. Она рассчитана на документы, над которыми работают несколько редакторов, когда текст может терять единый тон и стиль. Инструмент анализирует содержимое документа и предлагает правки, которые помогают выровнять голос и подачу по всему тексту.

Отдельно Google добавила возможность подстраивать форматирование под любимые документы, чтобы воспроизводить их структуру и стиль. Новые возможности начинаются разворачиваться для подписчиков Google AI Pro и AI Ultra во всем мире пока только на английском языке.

