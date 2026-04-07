Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Смартфоны Pixel после обновления уходят в бесконечную перезагрузку

Смартфоны Pixel после обновления уходят в бесконечную перезагрузку

Ua ru
Дата публикации 7 апреля 2026 10:34
Свежее обновление Google Pixel ломает смартфоны: какие модели зацепил сбой
В руках смартфон Google Pixel 10. Фото: кадр из видео/YouTube

Мартовское обновление для смартфонов Google Pixel у части пользователей привело к критическому сбою: устройства начали входить в бесконечный цикл перезагрузки. Проблема затронула сразу несколько поколений моделей, а официального объяснения причин и готового исправления пока нет.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Android Authority.

Каких поколений Google Pixel затронул сбой

Владельцы смартфонов Google Pixel начали массово жаловаться на серьезную неисправность после установки Android 16 QPR3, который вышел в рамках мартовского Pixel Drop.

Сбой задел сразу несколько поколений устройств — от Pixel 6 до новой линейки Pixel 10. После обновления смартфоны в отдельных случаях вообще не запускаются, зависают на экране с логотипом Google или постоянно переходят в режим восстановления.

На некоторых устройствах также появляются предупреждения о вероятном повреждении данных или самой системы Android. Это затрудняет восстановление работы смартфона и повышает риск полной потери содержимого памяти.

Читайте также:

Часть пользователей пыталась восстановить работу устройств через fastboot или повторную установку прошивки, однако такие способы, по имеющимся отзывам, результата не дали. В отдельных случаях смартфон удается сбросить до заводских настроек через режим восстановления, но это означает полное удаление данных.

Некоторым пользователям временно удавалось загрузить смартфон в безопасном режиме при подключении к зарядке. Такой сценарий позволяет сделать резервную копию, однако после этого устройство обычно снова возвращается к циклу перезагрузки.

Google уже подтвердила, что знает о ситуации. В то же время когда именно появится исправление, компания пока не сообщает.

Ранее Новини.LIVE писали, что на Android-смартфонах голосовые функции Google могут оставаться активными в фоновом режиме, если пользователь включил распознавание команды "Окей, Google" или сохранение аудиоактивности в аккаунте.

Также Новини.LIVE сообщали, что Gemini в Google Docs получил масштабное обновление, которое существенно расширило возможности создания и редактирования документов. Благодаря более глубокой интеграции с другими сервисами Google платформа все больше приближает работу с текстом к формату совместного взаимодействия с ИИ.

Google Pixel Android-смартфон обновление смартфона
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации