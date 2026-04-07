Свежее обновление Google Pixel ломает смартфоны: какие модели зацепил сбой

В руках смартфон Google Pixel 10.

Мартовское обновление для смартфонов Google Pixel у части пользователей привело к критическому сбою: устройства начали входить в бесконечный цикл перезагрузки. Проблема затронула сразу несколько поколений моделей, а официального объяснения причин и готового исправления пока нет.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Android Authority.

Каких поколений Google Pixel затронул сбой

Владельцы смартфонов Google Pixel начали массово жаловаться на серьезную неисправность после установки Android 16 QPR3, который вышел в рамках мартовского Pixel Drop.

Сбой задел сразу несколько поколений устройств — от Pixel 6 до новой линейки Pixel 10. После обновления смартфоны в отдельных случаях вообще не запускаются, зависают на экране с логотипом Google или постоянно переходят в режим восстановления.

На некоторых устройствах также появляются предупреждения о вероятном повреждении данных или самой системы Android. Это затрудняет восстановление работы смартфона и повышает риск полной потери содержимого памяти.

Часть пользователей пыталась восстановить работу устройств через fastboot или повторную установку прошивки, однако такие способы, по имеющимся отзывам, результата не дали. В отдельных случаях смартфон удается сбросить до заводских настроек через режим восстановления, но это означает полное удаление данных.

Некоторым пользователям временно удавалось загрузить смартфон в безопасном режиме при подключении к зарядке. Такой сценарий позволяет сделать резервную копию, однако после этого устройство обычно снова возвращается к циклу перезагрузки.

Google уже подтвердила, что знает о ситуации. В то же время когда именно появится исправление, компания пока не сообщает.

