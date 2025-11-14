Google добавила в смартфоны Pixel ИИ-итоги, как в iPhone — как это работает

Смартфон Google Pixel 10. Фото: кадр из видео/YouTube

Google начала экспериментировать с ИИ-итогами уведомлений на смартфонах Pixel 9 и Pixel 10, но запускает эту возможность значительно сдержаннее, чем Apple на iPhone. Новая функция входит в ноябрьское обновление Pixel Feature Drop 2025 и пока недоступна для Pixel 9a.

Об этом пишет Lifehacker.

Почему ИИ-итоги уведомлений вызывают споры

ИИ-итоги уведомлений стали одной из немногих функций, где Apple опередила Google. Когда эта возможность появилась в бета-версии iOS 18.3, ее быстро раскритиковали за слишком холодную тональность в чувствительных темах, вроде разрывов отношений, а также за некорректные переводы новостей. Впоследствии Apple убрала ИИ-итоги новостей (а затем вернула их) и четче обозначила, когда текст уведомления создан искусственным интеллектом. На фоне этой истории Google подходит к запуску гораздо осторожнее.

На старте ИИ-итоги на Pixel ограничиваются только популярными мессенджерами. Функция поддерживает приложение Google Messages и сторонние сервисы, в частности WhatsApp, и не пытается охватить все возможные оповещения. Алгоритм включается только для "более длинных чатов" и формирует "короткие итоги разговора", чтобы помочь пользователю быстро сориентироваться, что произошло за время его отсутствия.

В отличие от iPhone, где ИИ-итоги применяются к новостям, развлечениям, чатам, электронной почте и другим типам уведомлений, Pixel будет показывать их значительно реже. Такой подход выглядит безопаснее для Google, но сейчас ИИ больше используется именно для быстрого "догона" разговоров, а не для масштабной организации входящих сообщений — хотя в будущем это может измениться.

Как и на iPhone, уведомления, сгенерированные ИИ, будут иметь специальную отметку — небольшую иконку с сиянием и несколькими черточками под ней. Текст итога будет выделен курсивом, чтобы его было легче отличить от обычных уведомлений.

Как включить ИИ-итоги уведомлений на Pixel

Google дополнительно подстраховывается тем, что делает функцию полностью опциональной. По умолчанию ИИ-итоги выключены, поэтому пользователь должен вручную активировать их в настройках: нужно зайти в "Настройки" — "Оповещения" — "Итоги уведомлений" и уже там включить опцию. На этой же странице можно добавить приложения в список "Не включать эти приложения", чтобы они не использовали ИИ-итоги уведомлений.

Если после активации функции итоги все равно не появляются, Google советует проверить, включен ли Android System Intelligence в разделе "Настройки" — "Оповещения" — "Конфиденциальность" — "Контроль, чтение и ответы в уведомлениях"

Также итоги не генерируются, когда на смартфоне активирован режим экономии заряда батареи или когда пользователь активно пользуется телефоном — по словам Google, экран должен быть определенное время выключен.

