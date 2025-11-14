Google додала у смартфони Pixel ШІ-підсумки, як в iPhone — як це працює

Смартфон Google Pixel 10. Фото: кадр з відео/YouTube

Google почала експериментувати з ШІ-підсумками сповіщень на смартфонах Pixel 9 і Pixel 10, але запускає цю можливість значно стриманіше, ніж Apple на iPhone. Нова функція входить до листопадового оновлення Pixel Feature Drop 2025 і поки недоступна для Pixel 9a.

Про це пише Lifehacker.

Реклама

Читайте також:

Чому ШІ-підсумки сповіщень викликають суперечки

ШІ-підсумки сповіщень стали однією з небагатьох функцій, де Apple випередила Google. Коли ця можливість з'явилася в бета-версії iOS 18.3, її швидко розкритикували за занадто холодну тональність у чутливих темах, на кшталт розривів стосунків, а також за некоректні перекази новин. Згодом Apple прибрала ШІ-підсумки новин (а потім повернула їх) і чіткіше позначила, коли текст сповіщення створено штучним інтелектом. На тлі цієї історії Google підходить до запуску набагато обережніше.

На старті ШІ-підсумки на Pixel обмежуються лише популярними месенджерами. Функція підтримує додаток Google Messages та сторонні сервіси, зокрема WhatsApp, і не намагається охопити всі можливі сповіщення. Алгоритм включається тільки для "довших чатів" і формує "короткі підсумки розмови", щоб допомогти користувачеві швидко зорієнтуватися, що сталося за час його відсутності.

На відміну від iPhone, де ШІ-підсумки застосовуються до новин, розваг, чатів, електронної пошти та інших типів сповіщень, Pixel показуватиме їх значно рідше. Такий підхід має безпечніший вигляд для Google, але зараз ШІ більше використовується саме для швидкого "наздоганяння" розмов, а не для масштабної організації вхідних повідомлень — хоча в майбутньому це може змінитися.

Як і на iPhone, сповіщення, згенеровані ШІ, матимуть спеціальну позначку — невелику іконку із сяйвом та кількома рисками під нею. Текст підсумку буде виділено курсивом, щоб його було легше відрізнити від звичайних повідомлень.

Як увімкнути ШІ-підсумки сповіщень на Pixel

Google додатково підстраховується тим, що робить функцію повністю опціональною. За замовчуванням ШІ-підсумки вимкнені, тож користувач повинен вручну активувати їх у налаштуваннях: потрібно зайти в "Налаштування" — "Сповіщення" — "Підсумки сповіщень" і вже там увімкнути опцію. На цій самій сторінці можна додати програми до списку "Не включати ці застосунки", щоб вони не використовували ШІ-підсумки сповіщень.

Якщо після активації функції підсумки все одно не з'являються, Google радить перевірити, чи ввімкнено Android System Intelligence у розділі "Налаштування" — "Сповіщення" — "Конфіденційність" — "Контроль, читання та відповіді у сповіщеннях"

Також підсумки не генеруються, коли на смартфоні активований режим заощадження заряду батареї або коли користувач активно користується телефоном — за словами Google, екран має бути певний час вимкнений.

Нагадаємо, серія iPhone 17 отримала низку помітних оновлень — від оновленого блока камер до модернізованих дисплеїв. Утім, багато з цих рішень власники Android-смартфонів бачили раніше, тож для них частина інновацій виглядає знайомою.

Також ми писали, що оновлення iOS 26 не принесло очікуваних революційних змін для Siri, однак суттєво розширило можливості Apple Intelligence. Система отримала понад двадцять нових функцій та покращень.