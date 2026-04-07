Почему не стоит покупать смартфон с витрины: главные риски

Смартфоны и другие гаджеты с витрины могут привлекать более низкой ценой, но такая покупка сопряжена с рядом рисков. Даже если устройство имеет исправный вид, его состояние и комплектация не всегда соответствуют ожиданиям от новой техники.

Почему не стоит покупать гаджеты с витрины

Техника, которая длительное время находится на витрине, обычно проходит через руки многих посетителей магазина. Поэтому смартфон фактически уже используется еще до продажи, даже если формально его не считают подержанным.

Отдельная проблема касается состояния самого устройства. Если телефон долго работает в витринном режиме, это может влиять на аккумулятор, а экран со временем рискует получить признаки выгорания. Для покупателя это означает, что ресурс отдельных компонентов может быть ниже, чем у полностью нового гаджета.

Риски касаются и комплектации. Когда коробку уже открывали, возрастает вероятность, что внутри может не хватать части аксессуаров или документов, которые обычно идут в комплекте.

Еще один важный момент — гарантия. Если смартфон уже активировали ранее, гарантийный срок может отсчитываться не с момента покупки, а с момента первого запуска. В итоге покупатель рискует получить меньше гарантийного времени, чем ожидал.

Более низкая цена в таких случаях действительно может выглядеть привлекательно. В то же время перед покупкой стоит взвесить, компенсирует ли предложенная скидка возможный износ устройства, сокращенную гарантию и другие недостатки, характерные для витринной техники.

