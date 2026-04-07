Главная Технологии Покупка смартфона с витрины: почему более низкая цена не всегда выгодна

Покупка смартфона с витрины: почему более низкая цена не всегда выгодна

Дата публикации 7 апреля 2026 16:32
Почему не стоит покупать смартфон с витрины: главные риски
Смартфоны на витрине. Фото: кадр из видео/YouTube

Смартфоны и другие гаджеты с витрины могут привлекать более низкой ценой, но такая покупка сопряжена с рядом рисков. Даже если устройство имеет исправный вид, его состояние и комплектация не всегда соответствуют ожиданиям от новой техники.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Gazeta.ua.

Почему не стоит покупать гаджеты с витрины

Техника, которая длительное время находится на витрине, обычно проходит через руки многих посетителей магазина. Поэтому смартфон фактически уже используется еще до продажи, даже если формально его не считают подержанным.

Отдельная проблема касается состояния самого устройства. Если телефон долго работает в витринном режиме, это может влиять на аккумулятор, а экран со временем рискует получить признаки выгорания. Для покупателя это означает, что ресурс отдельных компонентов может быть ниже, чем у полностью нового гаджета.

Риски касаются и комплектации. Когда коробку уже открывали, возрастает вероятность, что внутри может не хватать части аксессуаров или документов, которые обычно идут в комплекте.

Читайте также:

Еще один важный момент — гарантия. Если смартфон уже активировали ранее, гарантийный срок может отсчитываться не с момента покупки, а с момента первого запуска. В итоге покупатель рискует получить меньше гарантийного времени, чем ожидал.

Более низкая цена в таких случаях действительно может выглядеть привлекательно. В то же время перед покупкой стоит взвесить, компенсирует ли предложенная скидка возможный износ устройства, сокращенную гарантию и другие недостатки, характерные для витринной техники.

Ранее Новини.LIVE писали, что смартфон очень быстро накапливает самые разнообразные файлы. В определенный момент это приводит не только к переполнению памяти, но и к повышенному риску потерять ценные снимки и данные, если устройство внезапно выйдет из строя или перестанет включаться.

Также Новини.LIVE рассказывали, что совет держать заряд смартфона в пределах 20-80% уже не имеет такого категорического значения, как раньше. Современные устройства значительно точнее управляют процессом зарядки, поэтому все чаще основной угрозой для аккумулятора становится не сам уровень заряда, а перегрев во время использования или пополнения батареи.

функции смартфона смартфон в магазине покупка смартфона
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин
