Что делать, если батарея смартфона быстро теряет емкость: виновата одна привычка

Многие пользователи ежедневно заряжают смартфон до 100% и не видят в этом проблемы, ведь полный заряд ассоциируется с максимальным временем работы. Но именно привычка постоянно держать аккумулятор на максимуме считается одной из причин, по которым батарея начинает заметно ослабевать уже через год-два.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Tom's Guide.

Почему аккумулятор смартфона может умереть за год-два

Почти все современные iPhone и Android-смартфоны работают на литий-ионных аккумуляторах. Такие батареи быстрее изнашиваются, если надолго остаются на уровне 100% или регулярно разряжаются до нуля.

Именно поэтому производители уже давно встроили в свои устройства функции, которые помогают уменьшить нагрузку на аккумулятор. Однако многие пользователи либо не включают эти параметры, либо вообще не знают, что они существуют.

Как это работает на iPhone

На iPhone для этого нужно открыть "Настройки", перейти в раздел "Батарея", а затем в "Зарядка". Именно там доступны основные инструменты, которые помогают продлить срок службы аккумулятора.

Одна из главных функций — "Оптимизированная зарядка". Она анализирует ежедневный режим пользователя и после 80% замедляет заряд, чтобы довести его до 100% ближе к тому моменту, когда смартфон обычно отключают от сети. Лучше всего этот механизм работает во время ночной зарядки по стабильному графику.

В более новых версиях iOS также можно вручную ограничить максимальный уровень заряда, например до 85%. Такой режим еще сильнее снижает нагрузку на батарею и помогает дольше сохранять ее ресурс.

Как это работает на Android

На Android подобные функции тоже есть, но их названия и расположение зависят от производителя.

В Samsung для этого нужно зайти в "Настройки", затем в раздел "Аккумулятор", а далее в "Дополнительные настройки батареи", где можно включить Protect Battery. Эта функция не дает смартфону заряжаться более 85%, чтобы аккумулятор не оставался долго на 100%.

В смартфонах Google Pixel есть функция Adaptive Charging. Она работает по похожему принципу: подстраивается под режим пользователя и доводит заряд до 100% ближе к моменту пробуждения.

У других брендов тоже есть собственные версии подобных решений, которые обычно называются оптимизированной зарядкой или защитой аккумулятора.

Специалисты отмечают, что основная проблема заключается не в каком-то неправильном использовании смартфона в целом, а именно в привычке постоянно держать его заряженным до максимума.

Именно поэтому включение встроенных ограничений зарядки считается одним из самых простых способов продлить жизнь аккумулятора без дополнительных сложных действий.

