Блогер подключил к iPhone сразу 100 зарядок: результат удивил

Смартфоны Apple iPhone, подключенные к 100 зарядным устройствам. Фото: кадр из видео/YouTube

На YouTube показали необычный эксперимент, в рамках которого к одному iPhone попытались одновременно подключить 100 зарядных адаптеров. Несмотря на абсурдность идеи, прирост скорости оказался гораздо меньшим, чем можно было ожидать.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на видео TechRax.

Что произошло с iPhone, к которому подключили сто зарядных устройств

Автор канала TechRax решил проверить, что произойдет, если подключить к iPhone не одну зарядку, а сразу сто. Для этого он собрал большую самодельную конструкцию из 100 адаптеров и кабелей, которые пришлось соединять вручную.

В тесте использовали два iPhone 6s с почти одинаковым состоянием батареи. Один смартфон заряжали обычным адаптером, другой — самодельной системой из 100 зарядок. Перед началом оба телефона полностью разрядили до нуля.

После подключения iPhone со "стозарядной" конструкцией запустился почти сразу и быстро показал первые проценты заряда. Второй смартфон с одной зарядкой включался заметно дольше и на старте отставал.

В начале разница выглядела довольно ощутимо. Модель со 100 зарядками быстрее набрала первые 5-14%, тогда как второй iPhone шел медленнее. В определенный момент один смартфон уже имел 50%, пока другой оставался на 39%.

Впрочем, ближе к концу эксперимента преимущество начало выглядеть гораздо скромнее. Когда один iPhone зарядился до 97%, второй уже имел 93%. В итоге разница держалась примерно на уровне около 10% и не превратилась в мгновенную зарядку, которой можно было бы ожидать от такого экстремального подхода.

Сам автор признал, что результат оказался минимальным и точно не стоит затраченных усилий. В конце он прямо отметил, что повторять такую самодельную конструкцию не следует.

Ранее Новини.LIVE писали, что USB-C в 2026 году уже стал привычным стандартом для смартфонов, планшетов и ноутбуков, однако сам по себе этот разъем еще не гарантирует быстрой зарядки. На практике один кабель может без проблем передавать высокую мощность, тогда как другой ограничивается лишь базовым питанием, из-за чего пополнение заряда ощутимо замедляется.

Также Новини.LIVE рассказывали, что медленная беспроводная зарядка iPhone нередко объясняется не проблемами самого смартфона, а неподходящим адаптером питания или кабелем. Даже если зарядная площадка формально поддерживает высокую мощность, слабый блок питания способен существенно снизить реальную скорость зарядки и превратить удобный сценарий на значительно более долгий процесс.