Безопасно ли заряжать телефон от USB-розетки: главные риски

Розетки с USB-портами уже давно стали привычными дома, в офисах, гостиницах и кафе, ведь позволяют подключать телефон напрямую без отдельного адаптера. В большинстве случаев такой способ зарядки действительно считается безопасным, но есть несколько важных нюансов, которые стоит учитывать.

Когда USB-розетка действительно безопасна

Если речь идет об использовании дома, главное значение имеет качество самой розетки. Специалисты советуют выбирать модели с сертификацией безопасности и встроенной защитой от перегрузки.

Дешевые или несертифицированные варианты могут представлять риск перегрева, короткого замыкания и даже воспламенения. Именно поэтому экономить на таком элементе электросети не советуют.

Еще один момент касается мощности. Современные смартфоны и другие гаджеты требуют разного уровня питания, поэтому хорошая USB-розетка должна корректно работать с устройством и подавать ему нужную мощность.

Качественные модели поддерживают технологии быстрой зарядки вроде USB Power Delivery, что позволяет им правильно "согласовывать" параметры питания со смартфоном. Если этого нет, зарядка может быть медленнее, чем через обычный блок питания.

Основной плюс USB-розеток — это удобство. Они позволяют заряжать телефон без отдельного адаптера и часто позволяют одновременно подключать несколько устройств.

Впрочем, не все из них обеспечивают достаточную мощность для ноутбуков или действительно быстрой зарядки. Именно поэтому в некоторых случаях классический зарядный блок все же остается лучшим вариантом.

Где кроется наибольший риск USB-розеток

Самая серьезная опасность связана не столько с электричеством, сколько с цифровой безопасностью. USB-порт способен передавать не только энергию, но и данные.

Именно поэтому существует риск так называемого juice jacking — сценария, при котором через измененный или скомпрометированный порт злоумышленники могут попытаться получить доступ к устройству или установить вредоносное программное обеспечение.

Наибольшую осторожность советуют сохранять в общественных местах. Если телефон заряжается через USB-порт в отеле, аэропорту, кафе или другой публичной локации, безопаснее использовать собственный адаптер питания.

Также для этого можно применять кабели без передачи данных или специальные USB-блокаторы, которые не позволяют стороннему порту обмениваться информацией со смартфоном.

