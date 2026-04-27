Почему зарядные кабели ломаются быстрее, чем кажется: главные ошибки пользователей

Зарядный кабель для смартфона.

Большинство пользователей считают, что зарядные кабели чаще всего выходят из строя из-за неправильного сматывания, но специалисты называют другие, значительно более распространенные причины. Больше всего вреда проводам наносят ежедневные мелкие привычки, которые создают постоянную нагрузку на самые слабые участки кабеля.

О таких привычках пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BBC.

Почему сматывание кабеля — не главная причина поломок

Представление о том, что зарядные кабели портятся прежде всего из-за неправильного сматывания, оказалось преувеличенным. Майкл Пехт, основатель Центра передовой инженерии жизненного цикла при Университете Мэриленда, объясняет, что во время испытаний команда не обнаружила поломок именно по этой причине. По его словам, для тонких и гибких зарядных кабелей не имеет большого значения, как именно их сматывают.

Самой уязвимой частью кабеля считается место, где шнур соединяется со штекером. Именно там во время ежедневного использования возникает наибольшая нагрузка. Соучредитель iFixit Кайл Вайнс отмечает, что подавляющее большинство повреждений случается именно в этой точке.

Причина заключается в строении самого кабеля. Внутри него есть тонкие металлические провода с изоляцией, и когда их постоянно сгибать в одном и том же месте, структура металла начинает постепенно разрушаться.

Одной из самых распространенных ошибок эксперты называют привычку тянуть кабель за провод, когда его отсоединяют от смартфона, ноутбука или розетки. Такое действие создает дополнительное давление именно в зоне возле разъема, которая и без того является самой слабой. Безопаснее извлекать кабель, держась не за шнур, а за сам штекер.

Еще одна проблема возникает тогда, когда пользователь постоянно натягивает слишком короткий кабель, чтобы дотянуться до розетки. В такой ситуации провод находится в напряжении почти всё время, а это ускоряет его износ. Вредной также считается привычка пользоваться телефоном во время зарядки так, чтобы кабель сгибался под острым углом.

Отдельно специалисты обращают внимание на использование телефона в автомобиле. Если смартфон лежит в подстаканнике или своим весом давит на кабель, во время движения и тряски это создает дополнительную нагрузку на место соединения шнура со штекером. Именно из-за таких мелочей кабель может испортиться значительно быстрее, чем кажется.

Специалисты также советуют не экономить на качестве. Дешевые кабели часто делают из менее прочных материалов, поэтому они быстрее рвутся и ломаются. Кайл Вайнс рекомендует обращать внимание на модели с текстильной или нейлоновой оплеткой, которая лучше защищает внутренние провода. Именно поэтому некоторые крупные производители, в частности Apple, в более новых моделях перешли на оплетенные кабели вместо обычных пластиковых.

