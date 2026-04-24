В ЕС с 2027 года смартфоны и планшеты получат сменные батареи

В Европе готовятся новые правила, которые могут серьезно изменить привычный вид смартфонов и планшетов. Уже с 2027 года все такие устройства, которые будут продаваться на рынке ЕС, должны будут иметь аккумуляторы, которые пользователь сможет заменить самостоятельно.

Когда съемные батареи вернутся в смартфоны

Новые требования начнут действовать с 18 февраля 2027 года. Именно с этого момента мобильные устройства, которые будут продаваться в Евросоюзе, должны будут получить батареи, которые можно снять без специальных навыков и сложного ремонта.

По новым правилам, для замены аккумулятора допускается использование только коммерчески доступных инструментов. Если же производителю все-таки нужны специальные инструменты, он должен будет бесплатно добавлять их к устройству.

Новые нормы обяжут бренды не только упростить замену батарей, но и поддерживать наличие запасных аккумуляторов как минимум в течение пяти лет после завершения продаж конкретной модели.

Речь идет о масштабной реформе ЕС, которая имеет целью уменьшить количество электронных отходов и сделать технику более долговечной. Кроме этого, новые требования предусматривают повышение ресурса аккумуляторов, упрощение ремонта устройств, обязательную долгосрочную программную поддержку не менее пяти лет, а также использование универсального порта USB-C для зарядки.

Эксперты отмечают, что производителям, среди которых Apple и Samsung, придется пересматривать нынешний подход к конструкции смартфонов. Сейчас в большинстве таких устройств батареи приклеены внутри корпуса и для их замены требуется сложный ремонт.

Именно поэтому новые правила могут существенно повлиять на дизайн будущих моделей. Не исключено, что смартфоны станут немного толще или потеряют часть привычной герметичности.

Ранее Новини.LIVE писали, что На YouTube показали необычный эксперимент, в рамках которого к одному iPhone попытались одновременно подключить 100 зарядных адаптеров. Несмотря на абсурдность идеи, прирост скорости оказался гораздо меньшим, чем можно было ожидать.

Также Новини.LIVE рассказывали, что USB-C в 2026 году стал привычным стандартом для смартфонов, планшетов и ноутбуков, но сам разъем еще не означает, что устройство будет заряжаться быстро. Один кабель способен передавать высокую мощность без ограничений, а другой — только базовое питание, из-за чего зарядка заметно замедляется.