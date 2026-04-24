У ЄС з 2027 року смартфони й планшети отримають змінні батареї

Заміна батареї смартфона.

У Європі готуються нові правила, які можуть серйозно змінити звичний вигляд смартфонів і планшетів. Уже з 2027 року всі такі пристрої, що продаватимуться на ринку ЄС, повинні будуть мати акумулятори, які користувач зможе замінити самостійно.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на The Olive Press.

Коли знімні батареї повернуться в смартфони

Нові вимоги почнуть діяти з 18 лютого 2027 року. Саме з цього моменту мобільні пристрої, які продаватимуться в Євросоюзі, повинні будуть отримати батареї, що можна зняти без спеціальних навичок і складного ремонту.

За новими правилами, для заміни акумулятора допускається використання лише комерційно доступних інструментів. Якщо ж виробнику все-таки потрібні спеціальні інструменти, він повинен буде безплатно додавати їх до пристрою.

Нові норми зобов'яжуть бренди не лише спростити заміну батарей, а й підтримувати наявність запасних акумуляторів щонайменше протягом п'яти років після завершення продажів конкретної моделі.

Читайте також:

Йдеться про масштабну реформу ЄС, яка має на меті зменшити кількість електронних відходів і зробити техніку довговічнішою. Крім цього, нові вимоги передбачають підвищення ресурсу акумуляторів, спрощення ремонту пристроїв, обов'язкову довгострокову програмну підтримку не менше ніж п'ять років, а також використання універсального порту USB-C для заряджання.

Експерти зазначають, що виробникам, серед яких Apple і Samsung, доведеться переглядати нинішній підхід до конструкції смартфонів. Зараз у більшості таких пристроїв батареї приклеєні всередині корпуса і для їхньої заміни потрібен складний ремонт.

Саме тому нові правила можуть суттєво вплинути на дизайн майбутніх моделей. Не виключено, що смартфони стануть трохи товстішими або втратять частину звичної герметичності.

Раніше Новини.LIVE писали, що На YouTube показали незвичний експеримент, у межах якого до одного iPhone спробували одночасно під'єднати 100 зарядних адаптерів. Попри абсурдність ідеї, приріст швидкості виявився набагато меншим, ніж можна було очікувати.

USB-C у 2026 році став звичним стандартом для смартфонів, планшетів і ноутбуків, але сам роз'єм ще не означає, що пристрій заряджатиметься швидко. Один кабель здатен передавати високу потужність без обмежень, а інший — лише базове живлення, через що зарядка помітно сповільнюється.