Когда на самом деле стоит включать режим энергосбережения на смартфоне

Режим энергосбережения. Фото: кадр из видео/YouTube

Режим энергосбережения многие воспринимают лишь как крайнюю меру, когда заряд уже опускается до 10-20%. Но на практике эта функция полезна не только в критический момент, но и во многих повседневных сценариях, когда нужно заранее позаботиться об автономности.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

Почему режим энергосбережения не стоит оставлять "на крайний случай"

Современные смартфоны тратят заряд не только из-за активного пользования, но и из-за фоновых процессов, постоянной синхронизации данных, высокой яркости экрана и других незаметных для пользователя действий. Именно поэтому режим энергосбережения может быть полезным значительно раньше, чем батарея почти опустеет.

После активации этой функции смартфон автоматически снижает нагрузку на систему. Обычно ограничивается фоновая активность приложений, уменьшается яркость экрана и частота обновления, а производительность процессора может снижаться примерно на 30-40%.

На Android-устройствах и iPhone режим может называться по-разному, в частности Battery Saver или Power Saving Mode. Но суть везде одинакова: смартфон начинает экономнее расходовать энергию, уменьшая активность второстепенных процессов.

Читайте также:

Эксперты отмечают, что режим энергосбережения безопасен для смартфона и не вредит батарее. Именно поэтому его можно включать регулярно, а не только тогда, когда заряд уже почти исчерпан.

Более того, этот режим стоит активировать заранее, если пользователь знает, что долгое время не будет иметь доступа к зарядке. Например, это может быть поездка, прогулка, день в дороге или просто насыщенный рабочий график, когда важно, чтобы телефон проработал как можно дольше.

Несмотря на очевидную пользу, режим энергосбережения имеет и свои ограничения. Из-за снижения производительности смартфон может работать медленнее, а отдельные функции, в частности фоновые уведомления или синхронизация, могут поступать с задержкой.

Именно поэтому постоянно держать его включенным не всегда удобно. Особенно это касается тех случаев, когда пользователь играет, смотрит видео или работает с тяжелыми приложениями.

