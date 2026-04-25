Что удалить на смартфоне, чтобы быстро освободить память без потерь

Меню с внутренним хранилищем смартфона. Фото: кадр из видео/YouTube

Сообщение о заполненной памяти на смартфоне часто заставляет пользователей сразу удалять фото, видео или приложения. Но на практике значительную часть хранилища занимают не личные данные, а временные файлы, которые можно убрать без потерь.

О том, как быстро высвободить память, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Origo.

Почему память переполняется даже без большого количества файлов

Переполненное хранилище — это не только неудобство, но и причина более медленной работы смартфона. Из-за недостатка свободного места приложения могут открываться дольше, система начинает работать менее стабильно, а установка новых программ или обновлений усложняется.

Проблема часто заключается не в фото и видео, а в так называемом цифровом мусоре, который накапливается во время обычного пользования телефоном. Речь идет прежде всего о временных данных приложений.

Один из самых простых способов быстро вернуть свободную память — очистить кэш приложений. Программы хранят временные файлы, изображения, видео и другие данные, которые не являются критически важными для работы, но со временем занимают все больше места.

Читайте также:

Особенно это заметно в мессенджерах. Например, Telegram при активном использовании может накапливать на смартфоне 10-20 ГБ данных. Чтобы очистить кэш, достаточно зайти в настройки приложения, открыть раздел "Данные и память", перейти в "Использование памяти" и нажать "Очистить кэш".

Еще один действенный вариант — проверить, сохранены ли фото и видео в облачных сервисах, например в Google Фото или iCloud. Если файлы уже синхронизированы, локальные копии можно убрать со смартфона, не теряя доступа к ним.

Такой подход позволяет быстро освободить сразу несколько гигабайт, особенно если на телефоне хранится много медиафайлов.

Отдельную часть хранилища нередко занимают дубликаты фотографий и видео. Пользователи часто не замечают, как в памяти накапливаются одинаковые или почти одинаковые файлы.

В таких случаях помогают специальные приложения, которые быстро находят повторы и позволяют удалить лишнее без ручного просмотра каждой папки.

Ранее Новини.LIVE писали, что на Android кэш со временем постепенно разрастается и может становиться одной из причин, по которым смартфон начинает притормаживать или быстро заполняет память. Очистка кэша в отдельных приложениях позволяет убрать устаревшие или поврежденные временные файлы без удаления личных данных и без полного сброса настроек.

Также Новини.LIVE рассказывали, что даже новый смартфон может работать медленнее не только из-за возраста устройства или переполненного хранилища, но и из-за отдельных приложений, которые постоянно создают дополнительную нагрузку на систему. Чаще всего речь идет о сервисах, которые непрерывно работают в фоне, накапливают большой объем кэша или активно используют геолокацию, синхронизацию, сеть и оповещения.