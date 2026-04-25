Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Как быстро очистить память телефона без удаления приложений

Как быстро очистить память телефона без удаления приложений

Ua ru
Дата публикации 25 апреля 2026 06:32
Что удалить на смартфоне, чтобы быстро освободить память без потерь
Меню с внутренним хранилищем смартфона. Фото: кадр из видео/YouTube

Сообщение о заполненной памяти на смартфоне часто заставляет пользователей сразу удалять фото, видео или приложения. Но на практике значительную часть хранилища занимают не личные данные, а временные файлы, которые можно убрать без потерь.

О том, как быстро высвободить память, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Origo.

Почему память переполняется даже без большого количества файлов

Переполненное хранилище — это не только неудобство, но и причина более медленной работы смартфона. Из-за недостатка свободного места приложения могут открываться дольше, система начинает работать менее стабильно, а установка новых программ или обновлений усложняется.

Проблема часто заключается не в фото и видео, а в так называемом цифровом мусоре, который накапливается во время обычного пользования телефоном. Речь идет прежде всего о временных данных приложений.

Один из самых простых способов быстро вернуть свободную память — очистить кэш приложений. Программы хранят временные файлы, изображения, видео и другие данные, которые не являются критически важными для работы, но со временем занимают все больше места.

Особенно это заметно в мессенджерах. Например, Telegram при активном использовании может накапливать на смартфоне 10-20 ГБ данных. Чтобы очистить кэш, достаточно зайти в настройки приложения, открыть раздел "Данные и память", перейти в "Использование памяти" и нажать "Очистить кэш".

Еще один действенный вариант — проверить, сохранены ли фото и видео в облачных сервисах, например в Google Фото или iCloud. Если файлы уже синхронизированы, локальные копии можно убрать со смартфона, не теряя доступа к ним.

Такой подход позволяет быстро освободить сразу несколько гигабайт, особенно если на телефоне хранится много медиафайлов.

Отдельную часть хранилища нередко занимают дубликаты фотографий и видео. Пользователи часто не замечают, как в памяти накапливаются одинаковые или почти одинаковые файлы.

В таких случаях помогают специальные приложения, которые быстро находят повторы и позволяют удалить лишнее без ручного просмотра каждой папки.

Ранее Новини.LIVE писали, что на Android кэш со временем постепенно разрастается и может становиться одной из причин, по которым смартфон начинает притормаживать или быстро заполняет память. Очистка кэша в отдельных приложениях позволяет убрать устаревшие или поврежденные временные файлы без удаления личных данных и без полного сброса настроек.

Также Новини.LIVE рассказывали, что даже новый смартфон может работать медленнее не только из-за возраста устройства или переполненного хранилища, но и из-за отдельных приложений, которые постоянно создают дополнительную нагрузку на систему. Чаще всего речь идет о сервисах, которые непрерывно работают в фоне, накапливают большой объем кэша или активно используют геолокацию, синхронизацию, сеть и оповещения.

память телефона смартфоны Apple Android-смартфон
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации