5 приложений, которые чаще всего замедляют Android-смартфон

Смартфон в руках и приложения на смартфоне. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Даже новый смартфон может работать медленнее не только из-за возраста или переполненной памяти, но и из-за отдельных приложений, которые постоянно нагружают процессор, оперативную память и сеть. Чаще всего это сервисы, которые непрерывно работают в фоне, кэшируют большой объем данных или активно используют геолокацию, синхронизацию и оповещения.

О таких приложениях пишет BGR.

TikTok

TikTok остается одним из самых требовательных приложений для смартфона из-за постоянной предварительной загрузки видео, активного использования кэша и воспроизведения роликов в высоком качестве. Именно это дает плавную ленту, но при этом сильнее нагружает процессор, память и хранилище устройства.

Проблема усугубляется на телефонах с небольшим объемом оперативной памяти или более старым железом. В таких условиях приложение может не только работать тяжелее, но и провоцировать общее замедление системы.

Google Фото

Google Фото на многих Android-смартфонах установлен по умолчанию, но работает не как простая локальная галерея, а как облачный сервис с постоянной синхронизацией. Именно поэтому после включения резервного копирования приложение начинает активно использовать фоновые ресурсы, индексировать новые фото и передавать их в облако.

Из-за этого нагружаются не только сеть и процессор, но и само ощущение плавности работы телефона. Дополнительно такая модель быстро расходует доступное облачное хранилище аккаунта, если пользователь сохраняет все без ограничений.

Spotify

Spotify агрессивно кэширует контент как для потокового прослушивания, так и для офлайн-доступа. Это удобно для музыки без буферизации, но на смартфоне с почти заполненным хранилищем такое поведение может приводить к общему лагу системы.

Отдельная проблема возникает тогда, когда пользователь держит в памяти большую офлайн-библиотеку или пользуется устройством с малым объемом ОЗУ. В таком случае приложение не только занимает место, но и оставляет меньше запаса для многозадачности, из-за чего телефон начинает труднее переключаться между программами.

Google Карты

Google Карты является одним из самых тяжелых сервисов из-за постоянного использования GPS, сети и актуальных данных о местности, маршрутах и трафике. Если приложение работает в фоновом режиме для навигации или отслеживания дороги, оно стабильно потребляет ресурсы устройства.

В случае с картами очистка кэша не всегда помогает, потому что сервису все равно приходится быстро восстанавливать локальные данные вокруг вашего местонахождения. Именно поэтому при активном использовании навигации замедление смартфона может быть связано не со сбоем, а с самой природой работы приложения.

Instagram

Instagram, как и другие крупные соцсети, создает нагрузку сразу несколькими способами: через push-уведомления, фоновое обновление и предварительную загрузку медиа. Чтобы лента листалась плавно, приложение подтягивает фото и видео еще до того, как пользователь реально взаимодействует с ними.

Это означает, что нагрузка создается не только во время активного использования, но и между сессиями. Если уведомлений много, а кэш накапливается слишком быстро, телефон может работать медленнее даже без очевидной причины.

Android-смартфон может терять стабильность не только из-за возраста или износа, но и из-за длительной работы без полного перезапуска. Периодическое выключение и повторный запуск системы помогают убрать часть фоновых процессов, уменьшить накопленные сбои и дать устройству работать ровнее.

В то же время Google уже начала отдельно обозначать в Play Store приложения, которые способны быстро истощать батарею из-за чрезмерной активности в фоне. Такие предупреждения должны помочь пользователям еще до установки понять, какие программы могут создавать дополнительную нагрузку на смартфон.