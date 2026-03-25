5 застосунків, які найчастіше уповільнюють Android-смартфон

Смартфон в руках і застосунки на смартфоні.

Навіть новий смартфон може працювати повільніше не лише через вік чи переповнену пам'ять, а й через окремі застосунки, які постійно навантажують процесор, оперативну пам'ять і мережу. Найчастіше це сервіси, що безперервно працюють у фоні, кешують великий обсяг даних або активно використовують геолокацію, синхронізацію і сповіщення.

Про такі застосунки пише BGR.

TikTok

TikTok залишається одним із найвимогливіших застосунків для смартфона через постійне попереднє завантаження відео, активне використання кешу та відтворення роликів у високій якості. Саме це дає плавну стрічку, але водночас сильніше навантажує процесор, пам'ять і сховище пристрою.

Проблема посилюється на телефонах із невеликим обсягом оперативної пам'яті або старішим залізом. У таких умовах застосунок може не лише працювати важче, а й провокувати загальне уповільнення системи.

Google Фото

Google Фото на багатьох Android-смартфонах встановлений за замовчуванням, але працює не як проста локальна галерея, а як хмарний сервіс із постійною синхронізацією. Саме тому після ввімкнення резервного копіювання застосунок починає активно використовувати фонові ресурси, індексувати нові фото і передавати їх у хмару.

Через це навантажуються не лише мережа і процесор, а й саме відчуття плавності роботи телефону. Додатково така модель швидко витрачає доступне хмарне сховище акаунта, якщо користувач зберігає все без обмежень.

Spotify

Spotify агресивно кешує контент як для потокового прослуховування, так і для офлайн-доступу. Це зручно для музики без буферизації, але на смартфоні з майже заповненим сховищем така поведінка може призводити до загального лагу системи.

Окрема проблема виникає тоді, коли користувач тримає в пам'яті велику офлайн-бібліотеку або користується пристроєм із малим обсягом ОЗП. У такому випадку застосунок не лише займає місце, а й лишає менше запасу для багатозадачності, через що телефон починає важче перемикатися між програмами.

Google Карти

Google Карти є одним із найважчих сервісів через постійне використання GPS, мережі та актуальних даних про місцевість, маршрути і трафік. Якщо застосунок працює у фоновому режимі для навігації чи відстеження дороги, він стабільно споживає ресурси пристрою.

У випадку з картами очищення кешу не завжди допомагає, бо сервісу все одно доводиться швидко відновлювати локальні дані довкола вашого місцеперебування. Саме тому за активного використання навігації уповільнення смартфона може бути пов'язане не зі збоєм, а з самою природою роботи застосунку.

Instagram

Instagram, як і інші великі соцмережі, створює навантаження одразу кількома способами: через push-сповіщення, фонове оновлення та попереднє завантаження медіа. Щоб стрічка горталася плавно, застосунок підтягує фото і відео ще до того, як користувач реально взаємодіє з ними.

Це означає, що навантаження створюється не лише під час активного використання, а й між сесіями. Якщо сповіщень багато, а кеш накопичується надто швидко, телефон може працювати повільніше навіть без очевидної причини.

Android-смартфон може втрачати стабільність не лише через вік або зношення, а й через тривалу роботу без повного перезапуску. Періодичне вимкнення й повторний запуск системи допомагають прибрати частину фонових процесів, зменшити накопичені збої та дати пристрою працювати рівніше.

Водночас Google уже почала окремо позначати в Play Store застосунки, які здатні швидко виснажувати батарею через надмірну активність у фоні. Такі попередження мають допомогти користувачам ще до встановлення зрозуміти, які програми можуть створювати додаткове навантаження на смартфон.