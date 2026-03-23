Головна Технології Чому екран останніх додатків в Android корисніший, ніж здається

Чому екран останніх додатків в Android корисніший, ніж здається

Дата публікації: 23 березня 2026 10:34
Чому екран останніх додатків в Android корисніший, ніж здається
В руках Android-смартфон. Фото: Unsplash

Екран останніх запущених застосунків в Android давно сприймається лише як спосіб перемикатися між програмами, але на практиці він має значно більше можливостей. Через цей розділ можна не тільки переглядати відкриті застосунки, а й швидко робити скриншоти, витягувати зображення, копіювати текст і керувати окремими параметрами програм.

Про це пише Android Police.

Читайте також:

Чому функція "Останні" в Android має більше можливостей, ніж здається

Для більшості користувачів "Останні додатки" залишається базовим інструментом навігації. Саме через нього зазвичай переходять між нещодавно відкритими програмами, а іноді ще й закривають застосунки, хоча така звичка вже не має практичного сенсу для сучасних смартфонів.

Водночас цей екран фактично працює як окремий набір швидких інструментів. Частина з них залишається малопомітною, хоча вони дають змогу виконувати повсякденні дії швидше й без переходу в додаткові меню.

Одна з найзручніших можливостей — створення скриншота прямо з екрана останніх застосунків. Для цього не потрібно затискати фізичні кнопки: достатньо відкрити "Останні додатки", перейти до потрібного застосунку й натиснути кнопку "Скриншот".

Окремо цей режим дозволяє працювати із зображеннями, які вже видно в картці застосунку. Якщо система розпізнає картинку в попередньому перегляді, її можна швидко передати в інший застосунок або зберегти через файловий менеджер. Це спрощує доступ до вмісту без додаткового пошуку кнопки завантаження всередині самої програми.

Ще одна корисна функція пов'язана з виділенням тексту. В "Останні додатки" можна натиснути й утримувати текст у попередньому перегляді застосунку, після чого система дає змогу виділити потрібний фрагмент і скопіювати його.

Цей підхід працює навіть у тих сценаріях, де стандартне копіювання всередині самого застосунку незручне або обмежене.

Через те саме меню можна не лише переглядати відкриті програми, а й швидко переходити до додаткових дій. У випадаючому меню для конкретного застосунку доступна, зокрема, пауза сповіщень до кінця дня, що корисно, коли потрібно тимчасово прибрати зайвий шум без повного вимкнення налаштувань.

Там залишається і режим розділеного екрана, який дозволяє відкрити два застосунки поруч. Крім того, через "Останні додатки" можна одразу перейти на сторінку інформації про програму, а вже звідти, наприклад, видалити її, якщо вона виявилася непотрібною.

Навіть попри високу продуктивність iPhone, частина Android-флагманів може перевершувати його за окремими характеристиками, зокрема дисплеєм і батареєю. Різниця особливо помітна в технічних тестах і під навантаженням.

Заповнене сховище може суттєво впливати на роботу смартфона. Коли пам'яті на Android бракує, система втрачає стабільність, а базові функції на кшталт встановлення застосунків або збереження файлів можуть працювати з перебоями.

Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін
