Почему экран последних приложений в Android полезнее, чем кажется

Экран последних запущенных приложений в Android давно воспринимается лишь как способ переключаться между программами, но на практике он имеет гораздо больше возможностей. Через этот раздел можно не только просматривать открытые приложения, но и быстро делать скриншоты, извлекать изображения, копировать текст и управлять отдельными параметрами программ.

Об этом пишет Android Police.

Почему функция "Последние" в Android имеет больше возможностей, чем кажется

Для большинства пользователей "Последние приложения" остается базовым инструментом навигации. Именно через него обычно переходят между недавно открытыми программами, а иногда еще и закрывают приложения, хотя такая привычка уже не имеет практического смысла для современных смартфонов.

В то же время этот экран фактически работает как отдельный набор быстрых инструментов. Часть из них остается малозаметной, хотя они позволяют выполнять повседневные действия быстрее и без перехода в дополнительные меню.

Одна из самых удобных возможностей — создание скриншота прямо с экрана последних приложений. Для этого не нужно зажимать физические кнопки: достаточно открыть "Последние приложения", перейти к нужному приложению и нажать кнопку "Скриншот".

Отдельно этот режим позволяет работать с изображениями, которые уже видны в карточке приложения. Если система распознает картинку в предварительном просмотре, ее можно быстро передать в другое приложение или сохранить через файловый менеджер. Это упрощает доступ к содержимому без дополнительного поиска кнопки загрузки внутри самого приложения.

Еще одна полезная функция связана с выделением текста. В "Последние приложения" можно нажать и удерживать текст в предварительном просмотре приложения, после чего система позволяет выделить нужный фрагмент и скопировать его.

Этот подход работает даже в тех сценариях, где стандартное копирование внутри самого приложения неудобно или ограничено.

Через то же меню можно не только просматривать открытые программы, но и быстро переходить к дополнительным действиям. В выпадающем меню для конкретного приложения доступна, в частности, пауза уведомлений до конца дня, что полезно, когда нужно временно убрать лишний шум без полного отключения настроек.

Там остается и режим разделенного экрана, который позволяет открыть два приложения рядом. Кроме того, через "Последние приложения" можно сразу перейти на страницу информации о программе, а уже оттуда, например, удалить ее, если она оказалась ненужной.

