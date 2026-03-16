Главная Технологии Названы 4 Android-смартфона, которые превосходят iPhone 17 Pro

Названы 4 Android-смартфона, которые превосходят iPhone 17 Pro

Дата публикации 16 марта 2026 11:41
Смартфон Apple iPhone 17 Pro на витрине в магазине. Фото: кадр из видео/YouTube

Несмотря на то, что iPhone 17 Pro является одним из самых мощных смартфонов на рынке, некоторые современные Android-флагманы могут предложить более впечатляющие технические характеристики. Они превосходят смартфон Apple по дисплею, батарее и результатам в синтетических бенчмарках.

Подборкой таких смартфонов поделилось издание BGR.

Реклама
OnePlus 15

Первым в списке стал OnePlus 15. Издание описывает его как смартфон с акцентом на максимальную производительность. Он имеет более высокую теоретическую мощность, частоту обновления до 165 Гц, лучшие результаты в тяжелых играх, более быстрый экспорт больших видеофайлов и рендеров, а также аккумулятор на 7300 мАч.

Отдельно подчеркивается, что версия на 512 ГБ и 16 ГБ памяти стоит дешевле, чем базовый iPhone 17 Pro. Вместе с этим упомянут и недостаток: смартфон имеет проблемы с нагревом под длительной нагрузкой.

Vivo X300

Вторым назван Vivo X300. Издание относит его к флагманам с сильным акцентом на камеру и при этом сравнивает с iPhone 17 Pro по производительности. В Geekbench устройство набирает около 10 466 баллов в многоядерном режиме, что немного выше показателя iPhone 17 Pro. В графическом тесте 3DMark Wild Life Extreme смартфон также опережает устройство Apple — примерно 7229 баллов против 5868.

iPhone имеет лучшую однопоточную производительность в ежедневных сценариях, тогда как Vivo X300 лучше подходит для одновременной работы с большим количеством приложений. Камера Zeiss названа одной из немногих, которая способна стабильно давать лучшие снимки, чем iPhone, в различных условиях.

iQOO 15

Третью позицию занял iQOO 15. В подборке он представлен как один из самых сильных Android-смартфонов именно с точки зрения производительности.

Он имеет высокие результаты в Geekbench и 3DMark Wild Life Extreme, дисплей с разрешением 1440x3168, частоту 144 Гц, пиковую яркость, вдвое превышающую показатель iPhone 17 Pro, и аккумулятор на 7000 мАч.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra замыкает эту подборку как один из самых сбалансированных Android-флагманов на рынке. Модель позиционируют как одного из главных соперников iPhone в премиальном сегменте благодаря мощному чипу Snapdragon, большому OLED-экрану и развитым фотовозможностям.

В части сценариев камера Galaxy S26 Ultra способна показывать более сильный результат, однако в целом уровень мобильной съемки у обоих смартфонов остается близким.

Популярный тест производительности AnTuTu регулярно публикует рейтинги iPhone и iPad на основе оценок пользователей. В таких списках нередко оказываются не только новые модели, но и устройства Apple, которые вышли несколько лет назад, но все еще получают высокие оценки за стабильность и скорость работы.

В то же время Android и iOS уже давно сформировались как зрелые мобильные экосистемы с разными подходами к использованию. Android традиционно предлагает больше гибкости и возможностей для настройки системы, тогда как Apple делает ставку на контроль над экосистемой и стабильность работы устройств.

Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

