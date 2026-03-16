Названо 4 Android-смартфони, які перевершують iPhone 17 Pro

Смартфон Apple iPhone 17 Pro на вітрині у магазині. Фото: кадр з відео/YouTube

Попри те, що iPhone 17 Pro є одним із найпотужніших смартфонів на ринку, деякі сучасні Android-флагмани можуть запропонувати більш вражаючі технічні характеристики. Вони перевершують смартфон Apple за дисплеєм, батарею та результатами у синтетичних бенчмарках.

Добіркою таких смартфонів поділилилося видання BGR.

Реклама

OnePlus 15

Першим у списку став OnePlus 15. Видання описує його як смартфон із акцентом на максимальну продуктивність. Він має вищу теоретичну потужність, частоту оновлення до 165 Гц, кращі результати у важких іграх, швидший експорт великих відеофайлів і рендерів, а також акумулятор на 7300 мАг.

Смартфон OnePlus 15. Фото: ek.ua

Окремо підкреслюється, що версія на 512 ГБ і 16 ГБ пам'яті коштує дешевше, ніж базовий iPhone 17 Pro. Разом із цим згадано і недолік: смартфон має проблеми з нагріванням під тривалим навантаженням.

Vivo X300

Другим названо Vivo X300. Видання відносить його до флагманів із сильним акцентом на камеру і водночас порівнює з iPhone 17 Pro за продуктивністю. У Geekbench пристрій набирає близько 10 466 балів у багатоядерному режимі, що трохи вище показника iPhone 17 Pro. У графічному тесті 3DMark Wild Life Extreme смартфон також випереджає пристрій Apple — приблизно 7229 балів проти 5868.

Смартфон Vivo X300. Фото: ek.ua

iPhone має кращу однопотокову продуктивність у щоденних сценаріях, тоді як Vivo X300 краще підходить для одночасної роботи з більшою кількістю застосунків. Камеру Zeiss названо однією з небагатьох, що здатна стабільно давати кращі знімки, ніж iPhone, у різних умовах.

iQOO 15

Третю позицію посів iQOO 15. У добірці його подано як один із найсильніших Android-смартфонів саме з погляду продуктивності.

Смартфон iQOO 15. Фото: ek.ua

Він має високі результати у Geekbench і 3DMark Wild Life Extreme, дисплей із роздільною здатністю 1440x3168, частоту 144 Гц, пікову яскравість, що вдвічі перевищує показник iPhone 17 Pro, і акумулятор на 7000 мАг.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra замикає цю добірку як один із найзбалансованіших Android-флагманів на ринку. Модель позиціюють як одного з головних суперників iPhone у преміальному сегменті завдяки потужному чипу Snapdragon, великому OLED-екрану та розвиненим фотовозможностям.

Смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra. Фото: ek.ua

У частині сценаріїв камера Galaxy S26 Ultra здатна показувати сильніший результат, однак загалом рівень мобільної зйомки в обох смартфонів залишається близьким.

Популярний тест продуктивності AnTuTu регулярно публікує рейтинги iPhone та iPad на основі оцінок користувачів. У таких списках нерідко опиняються не лише нові моделі, а й пристрої Apple, які вийшли кілька років тому, але все ще отримують високі оцінки за стабільність і швидкість роботи.

Водночас Android і iOS вже давно сформувалися як зрілі мобільні екосистеми з різними підходами до використання. Android традиційно пропонує більше гнучкості та можливостей для налаштування системи, тоді як Apple робить ставку на контроль над екосистемою та стабільність роботи пристроїв.