Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Названо 4 Android-смартфони, які перевершують iPhone 17 Pro

Названо 4 Android-смартфони, які перевершують iPhone 17 Pro

Ua ru
Дата публікації: 16 березня 2026 11:41
Смартфон Apple iPhone 17 Pro на вітрині у магазині. Фото: кадр з відео/YouTube

Попри те, що iPhone 17 Pro є одним із найпотужніших смартфонів на ринку, деякі сучасні Android-флагмани можуть запропонувати більш вражаючі технічні характеристики. Вони перевершують смартфон Apple за дисплеєм, батарею та результатами у синтетичних бенчмарках.

Добіркою таких смартфонів поділилилося видання BGR.

OnePlus 15

Першим у списку став OnePlus 15. Видання описує його як смартфон із акцентом на максимальну продуктивність. Він має вищу теоретичну потужність, частоту оновлення до 165 Гц, кращі результати у важких іграх, швидший експорт великих відеофайлів і рендерів, а також акумулятор на 7300 мАг.

Смартфон OnePlus 15
Смартфон OnePlus 15. Фото: ek.ua

Окремо підкреслюється, що версія на 512 ГБ і 16 ГБ пам'яті коштує дешевше, ніж базовий iPhone 17 Pro. Разом із цим згадано і недолік: смартфон має проблеми з нагріванням під тривалим навантаженням.

Vivo X300

Другим названо Vivo X300. Видання відносить його до флагманів із сильним акцентом на камеру і водночас порівнює з iPhone 17 Pro за продуктивністю. У Geekbench пристрій набирає близько 10 466 балів у багатоядерному режимі, що трохи вище показника iPhone 17 Pro. У графічному тесті 3DMark Wild Life Extreme смартфон також випереджає пристрій Apple — приблизно 7229 балів проти 5868.

Смартфон Vivo X300
Смартфон Vivo X300. Фото: ek.ua

iPhone має кращу однопотокову продуктивність у щоденних сценаріях, тоді як Vivo X300 краще підходить для одночасної роботи з більшою кількістю застосунків. Камеру Zeiss названо однією з небагатьох, що здатна стабільно давати кращі знімки, ніж iPhone, у різних умовах.

iQOO 15

Третю позицію посів iQOO 15. У добірці його подано як один із найсильніших Android-смартфонів саме з погляду продуктивності.

Смартфон IQOO 15
Смартфон iQOO 15. Фото: ek.ua

Він має високі результати у Geekbench і 3DMark Wild Life Extreme, дисплей із роздільною здатністю 1440x3168, частоту 144 Гц, пікову яскравість, що вдвічі перевищує показник iPhone 17 Pro, і акумулятор на 7000 мАг.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra замикає цю добірку як один із найзбалансованіших Android-флагманів на ринку. Модель позиціюють як одного з головних суперників iPhone у преміальному сегменті завдяки потужному чипу Snapdragon, великому OLED-екрану та розвиненим фотовозможностям.

Смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra
Смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra. Фото: ek.ua

У частині сценаріїв камера Galaxy S26 Ultra здатна показувати сильніший результат, однак загалом рівень мобільної зйомки в обох смартфонів залишається близьким.

Популярний тест продуктивності AnTuTu регулярно публікує рейтинги iPhone та iPad на основі оцінок користувачів. У таких списках нерідко опиняються не лише нові моделі, а й пристрої Apple, які вийшли кілька років тому, але все ще отримують високі оцінки за стабільність і швидкість роботи.

Водночас Android і iOS вже давно сформувалися як зрілі мобільні екосистеми з різними підходами до використання. Android традиційно пропонує більше гнучкості та можливостей для налаштування системи, тоді як Apple робить ставку на контроль над екосистемою та стабільність роботи пристроїв.

Android Apple iPhone Samsung добірка смартфонів
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Володимир Мололкін
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації