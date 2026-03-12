Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології iPhone у США та Європі — чим відрізняються моделі у регіонах

iPhone у США та Європі — чим відрізняються моделі у регіонах

Ua ru
Дата публікації: 12 березня 2026 10:44
Купити iPhone зі США чи з Європи — у чому різниця між версіями
В руках смартфони Apple iPhone 17 Pro. Фото: Unsplash

У Європі та США iPhone можуть відрізнятися не тільки на рівні "заліза", а й через вимоги місцевого законодавства. Найпомітніша різниця стосується підтримки SIM, 5G і функцій, які Apple відкриває або обмежує залежно від регіону Apple Account.

Про це пише BGR.

Реклама
Читайте також:

Як відрізняються iPhone з Америки та з Європи

Європейські та американські iPhone мають низку відмінностей, частина з яких пов'язана з апаратною конфігурацією. У США та ще в кількох країнах смартфони Apple вже перейшли на формат eSIM-only, тому моделі на кшталт лінійки iPhone 17 там продаються без фізичного слота для SIM-карти. Такий підхід дає близько 5% додаткового часу автономної роботи.

Ще одна особливість американських iPhone — підтримка mmWave. Втім, скористатися перевагами цього швидкісного 5G можна лише за наявності сумісного оператора в самих США. В інших регіонах Apple також застосовує окремі апаратні відмінності: у Китаї iPhone підтримують дві фізичні SIM-карти, а в Японії звук затвора під час знімання фото залишається постійно активним.

Для європейського ринку iPhone здебільшого відповідають міжнародній версії. Такі моделі мають слот для однієї фізичної SIM-карти та працюють зі стандартним 5G, але без mmWave. Водночас iPhone Air отримав в Європі таку саму стратегію, як і в США, тобто версію лише з eSIM.

Однак головні відмінності між європейськими та американськими iPhone дедалі частіше визначаються не апаратною частиною, а програмними можливостями. У ЄС Apple змушена адаптувати iPhone під вимоги Digital Markets Act. Закон набув чинності у 2023 році, після чого компанія почала впроваджувати низку змін для користувачів у регіоні.

Серед ранніх наслідків DMA — відкриття iPhone для сторонніх магазинів застосунків, дозвіл розробникам використовувати альтернативні платіжні рішення та розширення можливостей вибору стандартних програм, зокрема браузера. З виходом iOS 26.3 Apple продовжила виконувати нові вимоги: для сторонніх навушників з'явилося підключення за принципом AirPods, розробники отримали більше можливостей для роботи з NFC у режимах читання й запису, а також доступ до високошвидкісного peer-to-peer Wi-Fi, подібного до AirDrop.

Очікується, що з iOS 26.4 Apple також дозволить стороннім смартгодинникам отримувати й надсилати відповіді на сповіщення з iPhone. Крім того, Єврокомісія і надалі може вимагати від Apple нових змін для ринку ЄС.

Цей процес уже впливає і на терміни запуску окремих функцій. Наприклад, Live Translation з'явилася в Європі лише з iOS 26.2, тоді як iPhone Mirroring на Mac, а також функції Visited Places і Preferred Routes в Apple Maps для iOS 26 там досі недоступні.

У практичному використанні різниця між американським і європейським iPhone майже непомітна. Винятком може бути трохи краща автономність моделі зі США, але в реальному користуванні вона не справила відчутного враження. Втрата mmWave також не має великого значення для тих, хто не користується сумісним оператором у США або не перебуває там тривалий час.

Для більшості покупців не має принципового значення, де саме купувати iPhone — у США чи Європі, оскільки в повсякденній роботі пристрої поводяться однаково. Важливішими можуть виявитися ціна, адже американські моделі зазвичай дешевші, а також регіон Apple Account, від якого залежить набагато більше функцій, ніж від самого апаратного виконання смартфона.

Іноді камера iPhone може обрати неправильну точку різкості, через що основний об'єкт у кадрі виходить менш чітким, ніж задній план. У таких випадках допомагає вбудована функція блокування автофокусу та експозиції.

Водночас Apple продовжує розширювати свою лінійку смартфонів доступнішими моделями. Компанія представила iPhone 17e — нову базову версію серії iPhone 17 із підтримкою MagSafe, яка отримала вдвічі більший обсяг початкового сховища, ніж попередник iPhone 16e.

США Apple Європа iPhone смартфон функції
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації