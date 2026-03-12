Купити iPhone зі США чи з Європи — у чому різниця між версіями

В руках смартфони Apple iPhone 17 Pro. Фото: Unsplash

У Європі та США iPhone можуть відрізнятися не тільки на рівні "заліза", а й через вимоги місцевого законодавства. Найпомітніша різниця стосується підтримки SIM, 5G і функцій, які Apple відкриває або обмежує залежно від регіону Apple Account.

Як відрізняються iPhone з Америки та з Європи

Європейські та американські iPhone мають низку відмінностей, частина з яких пов'язана з апаратною конфігурацією. У США та ще в кількох країнах смартфони Apple вже перейшли на формат eSIM-only, тому моделі на кшталт лінійки iPhone 17 там продаються без фізичного слота для SIM-карти. Такий підхід дає близько 5% додаткового часу автономної роботи.

Ще одна особливість американських iPhone — підтримка mmWave. Втім, скористатися перевагами цього швидкісного 5G можна лише за наявності сумісного оператора в самих США. В інших регіонах Apple також застосовує окремі апаратні відмінності: у Китаї iPhone підтримують дві фізичні SIM-карти, а в Японії звук затвора під час знімання фото залишається постійно активним.

Для європейського ринку iPhone здебільшого відповідають міжнародній версії. Такі моделі мають слот для однієї фізичної SIM-карти та працюють зі стандартним 5G, але без mmWave. Водночас iPhone Air отримав в Європі таку саму стратегію, як і в США, тобто версію лише з eSIM.

Однак головні відмінності між європейськими та американськими iPhone дедалі частіше визначаються не апаратною частиною, а програмними можливостями. У ЄС Apple змушена адаптувати iPhone під вимоги Digital Markets Act. Закон набув чинності у 2023 році, після чого компанія почала впроваджувати низку змін для користувачів у регіоні.

Серед ранніх наслідків DMA — відкриття iPhone для сторонніх магазинів застосунків, дозвіл розробникам використовувати альтернативні платіжні рішення та розширення можливостей вибору стандартних програм, зокрема браузера. З виходом iOS 26.3 Apple продовжила виконувати нові вимоги: для сторонніх навушників з'явилося підключення за принципом AirPods, розробники отримали більше можливостей для роботи з NFC у режимах читання й запису, а також доступ до високошвидкісного peer-to-peer Wi-Fi, подібного до AirDrop.

Очікується, що з iOS 26.4 Apple також дозволить стороннім смартгодинникам отримувати й надсилати відповіді на сповіщення з iPhone. Крім того, Єврокомісія і надалі може вимагати від Apple нових змін для ринку ЄС.

Цей процес уже впливає і на терміни запуску окремих функцій. Наприклад, Live Translation з'явилася в Європі лише з iOS 26.2, тоді як iPhone Mirroring на Mac, а також функції Visited Places і Preferred Routes в Apple Maps для iOS 26 там досі недоступні.

У практичному використанні різниця між американським і європейським iPhone майже непомітна. Винятком може бути трохи краща автономність моделі зі США, але в реальному користуванні вона не справила відчутного враження. Втрата mmWave також не має великого значення для тих, хто не користується сумісним оператором у США або не перебуває там тривалий час.

Для більшості покупців не має принципового значення, де саме купувати iPhone — у США чи Європі, оскільки в повсякденній роботі пристрої поводяться однаково. Важливішими можуть виявитися ціна, адже американські моделі зазвичай дешевші, а також регіон Apple Account, від якого залежить набагато більше функцій, ніж від самого апаратного виконання смартфона.

Іноді камера iPhone може обрати неправильну точку різкості, через що основний об'єкт у кадрі виходить менш чітким, ніж задній план. У таких випадках допомагає вбудована функція блокування автофокусу та експозиції.

Водночас Apple продовжує розширювати свою лінійку смартфонів доступнішими моделями. Компанія представила iPhone 17e — нову базову версію серії iPhone 17 із підтримкою MagSafe, яка отримала вдвічі більший обсяг початкового сховища, ніж попередник iPhone 16e.