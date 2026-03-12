Видео
Україна
Новости
Видео

Главная Технологии Чем отличается американская версия iPhone от европейской

Чем отличается американская версия iPhone от европейской

Ua ru
Дата публикации 12 марта 2026 10:44
Европейский и американский iPhone — какие отличия действительно важны
В руках смартфоны Apple iPhone 17 Pro. Фото: Unsplash

Один и тот же iPhone в Европе и США может заметно отличаться по набору функций и даже по конструкции. На это влияют как региональные версии устройства, так и правила, которые Apple обязана выполнять на разных рынках.

Об этом пишет BGR.

Читайте также:

Как отличаются iPhone из Америки и из Европы

Европейские и американские iPhone имеют ряд отличий, часть из которых связана с аппаратной конфигурацией. В США и еще в нескольких странах смартфоны Apple уже перешли на формат eSIM-only, поэтому модели вроде линейки iPhone 17 там продаются без физического слота для SIM-карты. Такой подход дает около 5% дополнительного времени автономной работы.

Еще одна особенность американских iPhone — поддержка mmWave. Впрочем, воспользоваться преимуществами этого скоростного 5G можно лишь при наличии совместимого оператора в самих США. В других регионах Apple также применяет отдельные аппаратные отличия: в Китае iPhone поддерживают две физические SIM-карты, а в Японии звук затвора при съемке фото остается постоянно активным.

Для европейского рынка iPhone в основном соответствуют международной версии. Такие модели имеют слот для одной физической SIM-карты и работают со стандартным 5G, но без mmWave. В то же время iPhone Air получил в Европе такую же стратегию, как и в США, то есть версию только с eSIM.

Однако главные различия между европейскими и американскими iPhone все чаще определяются не аппаратной частью, а программными возможностями. В ЕС Apple вынуждена адаптировать iPhone под требования Digital Markets Act. Закон вступил в силу в 2023 году, после чего компания начала внедрять ряд изменений для пользователей в регионе.

Среди ранних последствий DMA — открытие iPhone для сторонних магазинов приложений, разрешение разработчикам использовать альтернативные платежные решения и расширение возможностей выбора стандартных программ, в частности браузера. С выходом iOS 26.3 Apple продолжила выполнять новые требования: для сторонних наушников появилось подключение по принципу AirPods, разработчики получили больше возможностей для работы с NFC в режимах чтения и записи, а также доступ к высокоскоростному peer-to-peer Wi-Fi, подобного AirDrop.

Ожидается, что с iOS 26.4 Apple также позволит сторонним смарт-часам получать и отправлять ответы на уведомления с iPhone. Кроме того, Еврокомиссия и в дальнейшем может требовать от Apple новых изменений для рынка ЕС.

Этот процесс уже влияет и на сроки запуска отдельных функций. Например, Live Translation появилась в Европе только с iOS 26.2, тогда как iPhone Mirroring на Mac, а также функции Visited Places и Preferred Routes в Apple Maps для iOS 26 там до сих пор недоступны.

В практическом использовании разница между американским и европейским iPhone почти незаметна. Исключением может быть чуть лучшая автономность модели из США, но в реальном пользовании она не произвела ощутимого впечатления. Потеря mmWave также не имеет большого значения для тех, кто не пользуется совместимым оператором в США или не находится там длительное время.

Для большинства покупателей не имеет принципиального значения, где именно покупать iPhone — в США или Европе, поскольку в повседневной работе устройства ведут себя одинаково. Важнее могут оказаться цена, ведь американские модели обычно дешевле, а также регион Apple Account, от которого зависит гораздо больше функций, чем от самого аппаратного исполнения смартфона.

Иногда камера iPhone может выбрать неправильную точку резкости, из-за чего основной объект в кадре получается менее четким, чем задний план. В таких случаях помогает встроенная функция блокировки автофокуса и экспозиции.

В то же время Apple продолжает расширять свою линейку смартфонов более доступными моделями. Компания представила iPhone 17e — новую базовую версию серии iPhone 17 с поддержкой MagSafe, которая получила вдвое больший объем начального хранилища, чем предшественник iPhone 16e.

США Apple Европа iPhone смартфон функции
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин
