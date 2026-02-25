Відео
Головна Технології Чому Android кращий за iOS — 5 ключових причин

Чому Android кращий за iOS — 5 ключових причин

Ua ru
Дата публікації: 25 лютого 2026 16:32
Android проти iOS — п'ять причин, чому система Google дає більше можливостей
Смартфон на Android та смартфон на iOS. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Android і iOS давно перетворилися на зрілі платформи, але Android у багатьох сценаріях лишається більш "вільним" інструментом для користувача. Система Google має багато сильних сторін у порівнянні з рішенням від Apple.

Про те, чому Android кращий за iOS, пише BGR.

Читайте також:

Більший вибір смартфонів і цін

Екосистема Android охоплює більше моделей у різних формфакторах — від класичних смартфонів до складаних пристроїв. Важлива відмінність і в цінах: легше підібрати пристрій під конкретний бюджет, тоді як у лінійці iPhone стартові ціни зазвичай вищі. Водночас у флагманському сегменті Android пропонує топові характеристики й камери, а також швидше виводить на ринок нові категорії пристроїв.

Відкритість Android і фірмові оболонки

Android як відкрита платформа дозволяє виробникам суттєво змінювати систему під своє "залізо". Через це різні бренди додають власні оболонки та інструменти — зокрема розширені налаштування інтерфейсу, жести, швидкі дії та інші функції для тих, хто хоче більше контролю над смартфоном, ніж у стандартному підході iOS.

Більш "ПК-подібний" досвід

Android традиційно дає ширші можливості персоналізації — не лише візуальні, а й функціональні. Йдеться про глибше керування застосунками за замовчуванням і сценаріями використання.

Окремий плюс — багатозадачність: на Android зручніше працювати з кількома застосунками паралельно, особливо на пристроях із великим екраном або складаних моделях.

Сайдлоадинг і альтернативні магазини застосунків

Android підтримує встановлення застосунків не лише з Google Play: можна користуватися альтернативними магазинами або встановлювати програми напряму з інсталяційних файлів. На iPhone встановлення застосунків здебільшого прив'язане до App Store, а можливості поза ним суттєво обмежені.

Разом із тим така свобода має і зворотний бік: встановлення програм з неофіційних джерел підвищує ризики безпеки, тож відповідальність за перевірку походження застосунків більше лежить на користувачі.

Перевага Google в епосі ШІ та розвиток Android XR

Ще один аргумент — глибша інтеграція сервісів Google та асистента Gemini в Android. Це дає змогу ширше використовувати ШІ-функції всередині екосистеми Google та взаємодіяти з даними в застосунках у більш "зшитому" форматі.

Окремо виділяється Android XR — напрям для носимих пристроїв і просторових обчислень, де ключову роль відіграють ШІ-сценарії.

Тим часом, у мережу вперше потрапив повноцінний десктоп-інтерфейс Android — його випадково опублікували на Chromium Issue Tracker. На зображеннях видно оновлену верхню панель, підтримку розширень у Chrome та елементи багатовіконної роботи, розраховані на великий екран.

Раніше Apple випустила iOS 26.3 — оновлення, зосереджене передусім на стабільності та виправленні помилок. Попри відсутність масштабних змін, у релізі з'явилися нові функції, на які звернули увагу користувачі.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
