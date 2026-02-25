Видео
Главная Технологии 5 причин, почему Android значительно опережает iOS

Ua ru
Дата публикации 25 февраля 2026 16:32
Почему Android лучше iOS — 5 главных плюсов системы Google
Смартфон на Android и смартфон на iOS. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Смартфоны на Android и iPhone давно стали полноценными "карманными компьютерами", но подход Android во многих задачах оказывается более гибким. Это проявляется во многих аспектах.

О том, почему Android лучше iOS, пишет BGR.

Больший выбор смартфонов и цен

Экосистема Android охватывает больше моделей в разных форм-факторах — от классических смартфонов до складных устройств. Важное отличие и в ценах: легче подобрать устройство под конкретный бюджет, тогда как в линейке iPhone стартовые цены обычно выше. В то же время во флагманском сегменте Android предлагает топовые характеристики и камеры, а также быстрее выводит на рынок новые категории устройств.

Открытость Android и фирменные оболочки

Android как открытая платформа позволяет производителям существенно менять систему под свое "железо". Из-за этого различные бренды добавляют собственные оболочки и инструменты — в частности расширенные настройки интерфейса, жесты, быстрые действия и другие функции для тех, кто хочет больше контроля над смартфоном, чем в стандартном подходе iOS.

Более "ПК-подобный" опыт

Android традиционно дает более широкие возможности персонализации — не только визуальные, но и функциональные. Речь идет о более глубоком управлении приложениями по умолчанию и сценариями использования.

Отдельный плюс — многозадачность: на Android удобнее работать с несколькими приложениями параллельно, особенно на устройствах с большим экраном или складных моделях.

Сайдлоадинг и альтернативные магазины приложений

Android поддерживает установку приложений не только из Google Play: можно пользоваться альтернативными магазинами или устанавливать программы напрямую из установочных файлов. На iPhone установка приложений в основном привязана к App Store, а возможности вне его существенно ограничены.

Вместе с тем такая свобода имеет и обратную сторону: установка программ из неофициальных источников повышает риски безопасности, поэтому ответственность за проверку происхождения приложений больше лежит на пользователе.

Преимущество Google в эпоху ИИ и развитие Android XR

Еще один аргумент — более глубокая интеграция сервисов Google и ассистента Gemini в Android. Это позволяет шире использовать ИИ-функции внутри экосистемы Google и взаимодействовать с данными в приложениях в более "сшитом" формате.

Отдельно выделяется Android XR — направление для носимых устройств и пространственных вычислений, где ключевую роль играют ИИ-сценарии.

Тем временем, в сеть впервые попал полноценный десктоп-интерфейс Android — его случайно опубликовали на Chromium Issue Tracker. На изображениях видно обновленную верхнюю панель, поддержку расширений в Chrome и элементы многооконной работы, рассчитанные на большой экран.

Ранее Apple выпустила iOS 26.3 — обновление, сосредоточенное прежде всего на стабильности и исправлении ошибок. Несмотря на отсутствие масштабных изменений, в релизе появились новые функции, на которые обратили внимание пользователи.

Google Android Apple iOS функции операционная система
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
