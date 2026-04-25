Що видалити на смартфоні, щоб швидко звільнити пам'ять без втрат

Меню із внутрішнім сховищем смартфона. Фото: кадр з відео/YouTube

Повідомлення про заповнену пам'ять на смартфоні часто змушує користувачів одразу видаляти фото, відео чи застосунки. Але на практиці значну частину сховища займають не особисті дані, а тимчасові файли, які можна прибрати без втрат.

Про те, як швидко вивільнити пам'ять, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Origo.

Чому пам'ять переповнюється навіть без великої кількості файлів

Переповнене сховище — це не лише незручність, а й причина повільнішої роботи смартфона. Через нестачу вільного місця застосунки можуть відкриватися довше, система починає працювати менш стабільно, а встановлення нових програм або оновлень ускладнюється.

Проблема часто полягає не у фото й відео, а в так званому цифровому смітті, яке накопичується під час звичайного користування телефоном. Йдеться насамперед про тимчасові дані застосунків.

Один із найпростіших способів швидко повернути вільну пам'ять — очистити кеш застосунків. Програми зберігають тимчасові файли, зображення, відео та інші дані, які не є критично важливими для роботи, але з часом займають дедалі більше місця.

Особливо це помітно в месенджерах. Наприклад, Telegram при активному використанні може накопичувати на смартфоні 10-20 ГБ даних. Щоб очистити кеш, достатньо зайти в налаштування застосунку, відкрити розділ "Дані та пам'ять", перейти у "Використання пам'яті" й натиснути "Очистити кеш".

Ще один дієвий варіант — перевірити, чи збережені фото та відео в хмарних сервісах, наприклад у Google Фото або iCloud. Якщо файли вже синхронізовані, локальні копії можна прибрати зі смартфона, не втрачаючи доступу до них.

Такий підхід дозволяє швидко звільнити одразу кілька гігабайтів, особливо якщо на телефоні зберігається багато медіафайлів.

Окрему частину сховища нерідко займають дублікати фотографій і відео. Користувачі часто не помічають, як у пам'яті накопичуються однакові або майже однакові файли.

У таких випадках допомагають спеціальні застосунки, які швидко знаходять повтори й дозволяють видалити зайве без ручного перегляду кожної папки.

