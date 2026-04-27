Чому зарядні кабелі ламаються швидше, ніж здається: головні помилки користувачів

Зарядний кабель для смартфона.

Більшість користувачів вважають, що зарядні кабелі найчастіше виходять з ладу через неправильне змотування, але фахівці називають інші, значно поширеніші причини. Найбільше шкоди дротам завдають щоденні дрібні звички, які створюють постійне навантаження на найслабші ділянки кабелю.

Про такі звички пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BBC.

Чому змотування кабелю — не головна причина поломок

Уявлення про те, що зарядні кабелі псуються насамперед через неправильне змотування, виявилося перебільшеним. Майкл Пехт, засновник Центру передової інженерії життєвого циклу при Університеті Меріленду, пояснює, що під час випробувань команда не виявила поломок саме з цієї причини. За його словами, для тонких і гнучких зарядних кабелів не має великого значення, як саме їх змотують.

Найуразливішою частиною кабелю вважається місце, де шнур з'єднується зі штекером. Саме там під час щоденного використання виникає найбільше навантаження. Співзасновник iFixit Кайл Вайнс зазначає, що переважна більшість пошкоджень трапляється саме в цій точці.

Причина полягає в будові самого кабелю. Усередині нього є тонкі металеві дроти з ізоляцією, і коли їх постійно згинати в одному й тому самому місці, структура металу починає поступово руйнуватися.

Однією з найпоширеніших помилок експерти називають звичку тягнути кабель за дріт, коли його від'єднують від смартфона, ноутбука чи розетки. Така дія створює додатковий тиск саме в зоні біля роз'єму, яка і без того є найслабшою. Безпечніше витягувати кабель, тримаючись не за шнур, а за сам штекер.

Ще одна проблема виникає тоді, коли користувач постійно натягує занадто короткий кабель, щоб дотягнутися до розетки. У такій ситуації дріт перебуває в напрузі майже весь час, а це пришвидшує його зношення. Шкідливою також вважається звичка користуватися телефоном під час заряджання так, щоб кабель згинався під гострим кутом.

Окремо фахівці звертають увагу на використання телефону в автомобілі. Якщо смартфон лежить у підстаканнику або своєю вагою тисне на кабель, під час руху й тряски це створює додаткове навантаження на місце з'єднання шнура зі штекером. Саме через такі дрібниці кабель може зіпсуватися значно швидше, ніж здається.

Фахівці також радять не економити на якості. Дешеві кабелі часто роблять із менш міцних матеріалів, тому вони швидше рвуться й ламаються. Кайл Вайнс рекомендує звертати увагу на моделі з текстильним або нейлоновим обплетенням, яке краще захищає внутрішні дроти. Саме тому деякі великі виробники, зокрема Apple, у новіших моделях перейшли на обплетені кабелі замість звичайних пластикових.

