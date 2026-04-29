Можно ли пользоваться телефоном во время зарядки: главные риски

Смартфон на зарядке. Фото: кадр из видео/YouTube

Многие пользователи спокойно продолжают пользоваться смартфоном, пока он подключен к зарядке — пишут сообщения, просматривают сайты или звонят по телефону. В большинстве случаев это не создает проблем, но при определенных условиях такая привычка все же может навредить устройству.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Sante Plus.

Можно ли пользоваться телефон, пока он заряжается

Во время зарядки смартфон и его аккумулятор естественно нагреваются. Если в этот момент возникает техническая неисправность или сбой в электропитании, риск перегрева повышается.

Именно перегрев считается главной опасностью. Он может негативно влиять на внутренние компоненты телефона, прежде всего на батарею. В худших случаях это способно привести к серьезной поломке или полному выходу устройства из строя.

При этом не означает, что смартфоном во время зарядки вообще нельзя пользоваться. В этот момент допустимо отправлять сообщения, просматривать веб-страницы, запускать приложения и даже разговаривать по телефону.

Читайте также:

То есть сам по себе разговор во время зарядки не является автоматически опасным. Проблема возникает тогда, когда устройство начинает работать в условиях заметного перегрева или имеет технические неисправности.

Главное, на что стоит обращать внимание — температура смартфона. Если во время зарядки телефон стал ощутимо горячим, лучше временно прекратить пользование им или отключить зарядное устройство.

Такой подход помогает уменьшить нагрузку на аккумулятор и снизить риск повреждения внутренних компонентов.

