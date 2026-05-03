Правило "20-80" больше не работает: как правильно заряжать смартфон в 2026 году

Совет держать заряд смартфона в пределах 20-80% долго считался одним из главных правил ухода за аккумулятором. Но в современных моделях часть этой работы уже берут на себя контроллеры питания, а главным врагом батареи все чаще становится не сам уровень заряда, а перегрев.

О том, почему подход "20-80" почти потерял актуальность, пишет редакция Новини.LIVE.

Как изменился подход к зарядке смартфонов

Раньше считалось, что больше всего батарею изнашивают полные циклы разряда и заряда, а особенно — последние проценты около 100%. Именно поэтому и появилось правило "20-80": не разряжать смартфон до нуля и не держать его постоянно полностью заряженным.

В современных смартфонах этот процесс в значительной степени контролируется автоматически. Устройства точнее управляют подачей тока, используют внутренние буферы безопасности и уменьшают нагрузку на аккумулятор в критических зонах.

Несмотря на развитие технологий, полностью убрать деградацию аккумулятора невозможно. Больше всего на ресурс батареи теперь влияет перегрев — во время зарядки или активного пользования смартфоном.

Когда температура поднимается выше 40-45 °C, внутри аккумулятора ускоряются химические процессы, которые постепенно уменьшают его емкость. В результате батарея начинает держать заряд хуже, и этот процесс уже нельзя повернуть вспять.

Вредит ли быстрая зарядка

Сверхбыстрые адаптеры на 120 Вт и более действительно могут вызывать беспокойство, но производители стараются уменьшать риски инженерными решениями. Для этого используют двухсекционные батареи, параллельную зарядку меньшими токами и перенос части горячих элементов в сам адаптер питания.

Компании также заявляют об увеличении ресурса аккумуляторов. Например, Xiaomi для своей 120-ваттной технологии говорит о сохранении 80% емкости после 800 циклов, а Oppo — о 1600 циклов благодаря Battery Health Engine.

При этом физика не исчезает: быстрая зарядка обычно означает более высокую температуру, чем медленная. Именно поэтому главное — не столько бояться самой быстрой зарядки, сколько не допускать перегрева.

