Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Почему правило "20-80" зарядки смартфона больше не актуально

Почему правило "20-80" зарядки смартфона больше не актуально

Ua ru
Дата публикации 3 мая 2026 16:32
Правило "20-80" больше не работает: как правильно заряжать смартфон в 2026 году
Смартфон на зарядке. Фото: кадр из видео/YouTube

Совет держать заряд смартфона в пределах 20-80% долго считался одним из главных правил ухода за аккумулятором. Но в современных моделях часть этой работы уже берут на себя контроллеры питания, а главным врагом батареи все чаще становится не сам уровень заряда, а перегрев.

О том, почему подход "20-80" почти потерял актуальность, пишет редакция Новини.LIVE.

Как изменился подход к зарядке смартфонов

Раньше считалось, что больше всего батарею изнашивают полные циклы разряда и заряда, а особенно — последние проценты около 100%. Именно поэтому и появилось правило "20-80": не разряжать смартфон до нуля и не держать его постоянно полностью заряженным.

В современных смартфонах этот процесс в значительной степени контролируется автоматически. Устройства точнее управляют подачей тока, используют внутренние буферы безопасности и уменьшают нагрузку на аккумулятор в критических зонах.

Несмотря на развитие технологий, полностью убрать деградацию аккумулятора невозможно. Больше всего на ресурс батареи теперь влияет перегрев — во время зарядки или активного пользования смартфоном.

Читайте также:

Когда температура поднимается выше 40-45 °C, внутри аккумулятора ускоряются химические процессы, которые постепенно уменьшают его емкость. В результате батарея начинает держать заряд хуже, и этот процесс уже нельзя повернуть вспять.

Вредит ли быстрая зарядка

Сверхбыстрые адаптеры на 120 Вт и более действительно могут вызывать беспокойство, но производители стараются уменьшать риски инженерными решениями. Для этого используют двухсекционные батареи, параллельную зарядку меньшими токами и перенос части горячих элементов в сам адаптер питания.

Компании также заявляют об увеличении ресурса аккумуляторов. Например, Xiaomi для своей 120-ваттной технологии говорит о сохранении 80% емкости после 800 циклов, а Oppo — о 1600 циклов благодаря Battery Health Engine.

При этом физика не исчезает: быстрая зарядка обычно означает более высокую температуру, чем медленная. Именно поэтому главное — не столько бояться самой быстрой зарядки, сколько не допускать перегрева.

Ранее Новини.LIVE писали, что медленная беспроводная зарядка нередко связана не с самим смартфоном, а с неподходящим адаптером питания или кабелем. Даже если зарядная площадка поддерживает более быструю подачу энергии, более слабый блок питания может ограничить фактическую скорость и превратить удобный способ зарядки в долгий процесс.

Также Новини.LIVE рассказывали, что зарядка смартфона только кажется простым действием — подключить устройство к сети и дождаться 100% на экране. На самом деле отдельные привычки во время зарядки могут вредить аккумулятору и постепенно сокращать срок его службы.

перегрев зарядка для смартфона зарядка смартфона
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации