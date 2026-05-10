Чи можна розмовляти телефоном під час зарядки: знайдено точну відповідь

Багато користувачів продовжують розмовляти, писати повідомлення або сидіти в інтернеті, поки смартфон заряджається. У більшості випадків це безпечно, адже сучасні телефони мають захист від перегріву та контролюють подачу струму.

Чому не можна розмовляти телефоном під час заряджання

Історії про вибухи смартфонів під час заряджання час від часу з'являються в мережі, але такі випадки трапляються вкрай рідко. Зазвичай вони пов'язані не з самою розмовою, а з несправною батареєю, пошкодженим кабелем, неякісним адаптером або перегрівом пристрою.

У старіших мобільних телефонах ризики могли бути вищими через інші типи акумуляторів і слабший контроль температури. Сучасні смартфони використовують літій-іонні батареї та мають захисні механізми, які обмежують подачу енергії й стежать за нагріванням.

Сучасним телефоном можна користуватися під час заряджання, зокрема розмовляти, відповідати на повідомлення, переглядати сторінки в інтернеті або працювати із застосунками.

Це стосується і Android-смартфонів, і iPhone. Виробники передбачають, що користувач може не відкладати телефон на весь час заряджання, тому сам факт дзвінка не є небезпечним.

Головний нюанс — температура пристрою. Якщо смартфон під час заряджання помітно нагрівається, краще припинити розмову або інше активне використання й дати йому охолонути.

Особливо небажано одночасно заряджати телефон, грати у важкі ігри, дивитися відео у високій якості або тримати пристрій під прямим сонцем. У таких умовах акумулятор і корпус нагріваються сильніше, а заряджання може сповільнюватися.

Періодичні дзвінки під час заряджання не зіпсують акумулятор, але постійне активне використання смартфона в цей момент може збільшувати нагрівання, а тепло — один із факторів, який пришвидшує зношення батареї.

Тому для акумулятора краще, коли телефон заряджається у спокійному режимі, без зайвого навантаження.

