Чи безпечно заряджати смартфон через USB-порт у розетці

Смартфон заряджається від USB у розетці.

USB-розетки стали звичними вдома, в офісах, кафе та готелях, адже дозволяють заряджати смартфон без окремого адаптера. Загалом такий спосіб безпечний, але все залежить від якості розетки, підтримуваної потужності та того, де саме ви нею користуєтеся.

Чи можна заряджати смартфон від USB-розетки

Якщо USB-розетку встановлено вдома, головне — обирати якісну модель із сертифікацією безпеки та захистом від перевантаження. Дешеві або несертифіковані розетки можуть перегріватися, працювати нестабільно або створювати ризик короткого замикання.

Також важливо перевірити, яку потужність підтримує USB-порт. Сучасні смартфони, планшети й ноутбуки заряджаються з різною швидкістю, тому хороша USB-розетка має підтримувати USB Power Delivery або інші стандарти швидкого заряджання. У такому разі пристрій сам "домовляється" з розеткою про безпечну потужність.

Навіть якщо розетка має USB-C, це ще не означає, що вона заряджатиме смартфон максимально швидко. Деякі моделі видають лише базову потужність, якої вистачить для телефона, але буде замало для ноутбука або швидкої зарядки.

Тому перед купівлею варто дивитися не лише на наявність USB-порту, а й на максимальну потужність. В окремих випадках звичайний адаптер живлення все одно буде кращим варіантом.

Чому варто обережно ставитися до громадських USB-розеток

У кафе, готелях, аеропортах та інших публічних місцях USB-розетка може бути небезпечною не через живлення, а через передачу даних. USB-кабель здатен передавати не лише енергію, а й інформацію між пристроями.

Цим можуть скористатися зловмисники у сценарії, відомому як juice jacking. Йдеться про модифікований USB-порт, через який на смартфон можуть спробувати встановити шкідливе програмне забезпечення або отримати доступ до даних.

У публічних місцях краще користуватися власним адаптером живлення і підключатися до звичайної розетки. Так смартфон отримує лише електроенергію, без прямого підключення до невідомого USB-порту.

