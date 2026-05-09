Безопасно ли заряжать смартфон через USB-порт в розетке

USB-розетки стали привычными дома, в офисах, кафе и гостиницах, ведь позволяют заряжать смартфон без отдельного адаптера. В целом такой способ безопасен, но все зависит от качества розетки, поддерживаемой мощности и того, где именно вы ею пользуетесь.

Можно ли заряжать смартфон от USB-розетки

Если USB-розетка установлена дома, главное — выбирать качественную модель с сертификацией безопасности и защитой от перегрузки. Дешевые или несертифицированные розетки могут перегреваться, работать нестабильно или создавать риск короткого замыкания.

Также важно проверить, какую мощность поддерживает USB-порт. Современные смартфоны, планшеты и ноутбуки заряжаются с разной скоростью, поэтому хорошая USB-розетка должна поддерживать USB Power Delivery или другие стандарты быстрой зарядки. В таком случае устройство само "договаривается" с розеткой о безопасной мощности.

Даже если розетка имеет USB-C, это еще не значит, что она будет заряжать смартфон максимально быстро. Некоторые модели выдают только базовую мощность, которой хватит для телефона, но будет мало для ноутбука или быстрой зарядки.

Поэтому перед покупкой стоит смотреть не только на наличие USB-порта, но и на максимальную мощность. В отдельных случаях обычный адаптер питания все равно будет лучшим вариантом.

Почему стоит осторожно относиться к общественным USB-розеткам

В кафе, отелях, аэропортах и других публичных местах USB-розетка может быть опасной не из-за питания, а из-за передачи данных. USB-кабель способен передавать не только энергию, но и информацию между устройствами.

Этим могут воспользоваться злоумышленники в сценарии, известном как juice jacking. Речь идет о модифицированном USB-порте, через который на смартфон могут попытаться установить вредоносное программное обеспечение или получить доступ к данным.

В публичных местах лучше пользоваться собственным адаптером питания и подключаться к обычной розетке. Так смартфон получает только электроэнергию, без прямого подключения к неизвестному USB-порту.

