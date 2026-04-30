Новые iPhone могут не включаться после разрядки: что помогает

В руках iPhone 17 с MagSafe-аккумулятором. Фото: кадр из видео/YouTube

У владельцев новых iPhone начали появляться жалобы на странное поведение смартфонов после полной разрядки. В некоторых случаях устройство не включается сразу после подключения кабеля, не показывает индикатор низкого заряда и выглядит так, будто полностью вышло из строя.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на 9to5Mac.

Что известно о новой проблеме iPhone

Автор 9to5Mac рассказал, что его iPhone Air разрядился до 0% и выключился примерно в 11 вечера. Он почти сразу подключил смартфон к USB-C-кабелю, ожидая, что устройство быстро покажет логотип Apple или индикатор зарядки.

Однако этого не произошло. Шли минуты, экран оставался полностью черным, а телефон не реагировал на подключение к зарядке. Внешне это выглядело так, будто iPhone окончательно "умер".

После поиска в сети выяснилось, что похожие случаи описывают и другие владельцы новых iPhone. По сообщениям пользователей, проблема может случаться на iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone Air.

Читайте также:

В то же время она не является массовой или стабильной. Не все пользователи с ней сталкиваются, и даже на одном и том же смартфоне она может не повторяться каждый раз после полной разрядки.

Автор попробовал оставить телефон подключенным к розетке, а затем выполнил принудительную перезагрузку через стандартную комбинацию кнопок: нажать громкость вверх, громкость вниз и зажать боковую кнопку.

Это не дало результата. Экран оставался черным. Другие USB-C-кабели также не помогли, а при подключении к Mac смартфон не появлялся в Finder.

В нескольких обсуждениях пользователи советовали положить iPhone на MagSafe-зарядку и оставить его примерно на 10-15 минут. Именно этот способ в итоге помог и в описанном случае: после примерно 10 минут на беспроводной зарядной панели смартфон снова включился.

Судя по сообщениям, в таком состоянии проводная зарядка может работать ненадежно или не подавать питание так, чтобы телефон сразу смог запуститься. Некоторые пользователи даже отмечали, что в Apple Store техники тоже первым делом пробовали "оживить" такой iPhone через MagSafe.

Сама ситуация оказалась временной, но она все равно вызывает беспокойство. Если смартфон полностью разрядится в дороге, в машине или в другом месте, где под рукой есть только кабель, а не MagSafe, пользователь может остаться без связи значительно дольше, чем ожидал.

Пока непонятно, насколько распространена эта ошибка и связана ли она с программным обеспечением, батареей или особенностями питания новых моделей. Но по имеющимся сообщениям лучшим первым способом "оживить" iPhone после такого сбоя пока является именно беспроводная зарядка MagSafe.

