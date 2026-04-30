Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Нові iPhone перетворюються на "цеглину" після розрядки: що може врятувати

Нові iPhone перетворюються на "цеглину" після розрядки: що може врятувати

Ua ru
Дата публікації: 30 квітня 2026 10:34
Нові iPhone можуть не вмикатися після розрядки: що допомагає
В руках iPhone 17 з MagSafe-акумулятором. Фото: кадр з відео/YouTube

У власників нових iPhone почали з'являтися скарги на дивну поведінку смартфонів після повної розрядки. У деяких випадках пристрій не вмикається одразу після підключення кабелю, не показує індикатор низького заряду і має такий вигляд, ніби повністю вийшов з ладу.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на 9to5Mac.

Що відомо про нову проблему iPhone

Автор 9to5Mac розповів, що його iPhone Air розрядився до 0% і вимкнувся приблизно об 11-й вечора. Він майже одразу підключив смартфон до USB-C-кабелю, очікуючи, що пристрій швидко покаже логотип Apple або індикатор заряджання.

Однак цього не сталося. Минали хвилини, екран залишався повністю чорним, а телефон не реагував на підключення до зарядки. Зовні це мало такий вигляд, ніби iPhone остаточно "помер".

Після пошуку в мережі з'ясувалося, що схожі випадки описують й інші власники нових iPhone. За повідомленнями користувачів, проблема може траплятися на iPhone 17, iPhone 17 Pro та iPhone Air.

Водночас вона не є масовою або стабільною. Не всі користувачі з нею стикаються, і навіть на одному й тому самому смартфоні вона може не повторюватися щоразу після повної розрядки.

Автор спробував залишити телефон підключеним до розетки, а потім виконав примусове перезавантаження через стандартну комбінацію кнопок: натиснути гучність вгору, гучність вниз і затиснути бічну кнопку.

Це не дало результату. Екран залишався чорним. Інші USB-C-кабелі також не допомогли, а при підключенні до Mac смартфон не з'являвся у Finder.

У кількох обговореннях користувачі радили покласти iPhone на MagSafe-зарядку і залишити його приблизно на 10-15 хвилин. Саме цей спосіб у підсумку допоміг і в описаному випадку: після приблизно 10 хвилин на бездротовій зарядній панелі смартфон знову ввімкнувся.

Судячи з повідомлень, у такому стані дротова зарядка може працювати ненадійно або не подавати живлення так, щоб телефон одразу зміг запуститися. Деякі користувачі навіть зазначали, що в Apple Store техніки теж насамперед пробували "оживити" такий iPhone через MagSafe.

Сама ситуація виявилася тимчасовою, але вона все одно викликає занепокоєння. Якщо смартфон повністю розрядиться в дорозі, у машині або в іншому місці, де під рукою є лише кабель, а не MagSafe, користувач може залишитися без зв'язку значно довше, ніж очікував.

Поки що незрозуміло, наскільки поширена ця помилка і чи пов'язана вона з програмним забезпеченням, батареєю або особливостями живлення нових моделей. Але за наявними повідомленнями найкращим першим способом "оживити" iPhone після такого збою наразі є саме бездротова зарядка MagSafe.

заряджання смартфона смартфони Apple Apple iPhone
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації