Нові iPhone можуть не вмикатися після розрядки: що допомагає

У власників нових iPhone почали з'являтися скарги на дивну поведінку смартфонів після повної розрядки. У деяких випадках пристрій не вмикається одразу після підключення кабелю, не показує індикатор низького заряду і має такий вигляд, ніби повністю вийшов з ладу.

Що відомо про нову проблему iPhone

Автор 9to5Mac розповів, що його iPhone Air розрядився до 0% і вимкнувся приблизно об 11-й вечора. Він майже одразу підключив смартфон до USB-C-кабелю, очікуючи, що пристрій швидко покаже логотип Apple або індикатор заряджання.

Однак цього не сталося. Минали хвилини, екран залишався повністю чорним, а телефон не реагував на підключення до зарядки. Зовні це мало такий вигляд, ніби iPhone остаточно "помер".

Після пошуку в мережі з'ясувалося, що схожі випадки описують й інші власники нових iPhone. За повідомленнями користувачів, проблема може траплятися на iPhone 17, iPhone 17 Pro та iPhone Air.

Водночас вона не є масовою або стабільною. Не всі користувачі з нею стикаються, і навіть на одному й тому самому смартфоні вона може не повторюватися щоразу після повної розрядки.

Автор спробував залишити телефон підключеним до розетки, а потім виконав примусове перезавантаження через стандартну комбінацію кнопок: натиснути гучність вгору, гучність вниз і затиснути бічну кнопку.

Це не дало результату. Екран залишався чорним. Інші USB-C-кабелі також не допомогли, а при підключенні до Mac смартфон не з'являвся у Finder.

У кількох обговореннях користувачі радили покласти iPhone на MagSafe-зарядку і залишити його приблизно на 10-15 хвилин. Саме цей спосіб у підсумку допоміг і в описаному випадку: після приблизно 10 хвилин на бездротовій зарядній панелі смартфон знову ввімкнувся.

Судячи з повідомлень, у такому стані дротова зарядка може працювати ненадійно або не подавати живлення так, щоб телефон одразу зміг запуститися. Деякі користувачі навіть зазначали, що в Apple Store техніки теж насамперед пробували "оживити" такий iPhone через MagSafe.

Сама ситуація виявилася тимчасовою, але вона все одно викликає занепокоєння. Якщо смартфон повністю розрядиться в дорозі, у машині або в іншому місці, де під рукою є лише кабель, а не MagSafe, користувач може залишитися без зв'язку значно довше, ніж очікував.

Поки що незрозуміло, наскільки поширена ця помилка і чи пов'язана вона з програмним забезпеченням, батареєю або особливостями живлення нових моделей. Але за наявними повідомленнями найкращим першим способом "оживити" iPhone після такого збою наразі є саме бездротова зарядка MagSafe.

