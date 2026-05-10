Можно ли разговаривать по телефону во время зарядки: найден точный ответ

Многие пользователи продолжают разговаривать, писать сообщения или сидеть в интернете, пока смартфон заряжается. В большинстве случаев это безопасно, ведь современные телефоны имеют защиту от перегрева и контролируют подачу тока.

Почему нельзя разговаривать по телефону во время зарядки

Истории о взрывах смартфонов во время зарядки время от времени появляются в сети, но такие случаи случаются крайне редко. Обычно они связаны не с самим разговором, а с неисправной батареей, поврежденным кабелем, некачественным адаптером или перегревом устройства.

В более старых мобильных телефонах риски могли быть выше из-за других типов аккумуляторов и более слабого контроля температуры. Современные смартфоны используют литий-ионные батареи и имеют защитные механизмы, которые ограничивают подачу энергии и следят за нагревом.

Современным телефоном можно пользоваться во время зарядки, в том числе разговаривать, отвечать на сообщения, просматривать страницы в интернете или работать с приложениями.

Это касается и Android-смартфонов, и iPhone. Производители предусматривают, что пользователь может не откладывать телефон на все время зарядки, поэтому сам факт звонка не опасен.

Главный нюанс — температура устройства. Если смартфон во время зарядки заметно нагревается, лучше прекратить разговор или другое активное использование и дать ему остыть.

Особенно нежелательно одновременно заряжать телефон, играть в тяжелые игры, смотреть видео в высоком качестве или держать устройство под прямым солнцем. В таких условиях аккумулятор и корпус нагреваются сильнее, а зарядка может замедляться.

Периодические звонки во время зарядки не испортят аккумулятор, но постоянное активное использование смартфона в этот момент может увеличивать нагрев, а тепло — один из факторов, который ускоряет износ батареи.

Поэтому для аккумулятора лучше, когда телефон заряжается в спокойном режиме, без лишней нагрузки.

