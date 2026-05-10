Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Что будет, если разговаривать по телефону во время зарядки

Что будет, если разговаривать по телефону во время зарядки

Ua ru
Дата публикации 10 мая 2026 16:32
Можно ли разговаривать по телефону во время зарядки: найден точный ответ
Смартфон на зарядке. Фото: кадр из видео/YouTube

Многие пользователи продолжают разговаривать, писать сообщения или сидеть в интернете, пока смартфон заряжается. В большинстве случаев это безопасно, ведь современные телефоны имеют защиту от перегрева и контролируют подачу тока.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на УНИАН.

Почему нельзя разговаривать по телефону во время зарядки

Истории о взрывах смартфонов во время зарядки время от времени появляются в сети, но такие случаи случаются крайне редко. Обычно они связаны не с самим разговором, а с неисправной батареей, поврежденным кабелем, некачественным адаптером или перегревом устройства.

В более старых мобильных телефонах риски могли быть выше из-за других типов аккумуляторов и более слабого контроля температуры. Современные смартфоны используют литий-ионные батареи и имеют защитные механизмы, которые ограничивают подачу энергии и следят за нагревом.

Современным телефоном можно пользоваться во время зарядки, в том числе разговаривать, отвечать на сообщения, просматривать страницы в интернете или работать с приложениями.

Читайте также:

Это касается и Android-смартфонов, и iPhone. Производители предусматривают, что пользователь может не откладывать телефон на все время зарядки, поэтому сам факт звонка не опасен.

Главный нюанс — температура устройства. Если смартфон во время зарядки заметно нагревается, лучше прекратить разговор или другое активное использование и дать ему остыть.

Особенно нежелательно одновременно заряжать телефон, играть в тяжелые игры, смотреть видео в высоком качестве или держать устройство под прямым солнцем. В таких условиях аккумулятор и корпус нагреваются сильнее, а зарядка может замедляться.

Периодические звонки во время зарядки не испортят аккумулятор, но постоянное активное использование смартфона в этот момент может увеличивать нагрев, а тепло — один из факторов, который ускоряет износ батареи.

Поэтому для аккумулятора лучше, когда телефон заряжается в спокойном режиме, без лишней нагрузки.

Ранее Новини.LIVE писали, что USB-розетки стали привычным решением дома, в офисах, кафе и гостиницах, ведь позволяют заряжать смартфон без отдельного адаптера. В целом такой способ считается безопасным, однако многое зависит от качества самой розетки, поддерживаемой мощности и места, где пользователь подключает устройство.

Также Новини.LIVE рассказывали, что совет держать заряд смартфона в пределах 20-80% долго считался одним из главных правил ухода за аккумулятором. В то же время в современных моделях часть контроля уже берут на себя системы управления питанием, поэтому все чаще главной угрозой для батареи становится не сам уровень заряда, а перегрев устройства.

полезные советы зарядка смартфона перегрев смартфона
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации