Як правильно обрати кабель та адаптер для швидкого заряджання

Як правильно обрати кабель та адаптер для швидкого заряджання

Дата публікації: 10 травня 2026 12:32
Чому USB-C заряджає повільно і як увімкнути швидку зарядку
В руках зарядний пристрій для смартфона. Фото: кадр з відео/YouTube

USB-C ще не означає, що смартфон автоматично заряджатиметься максимально швидко. Щоб отримати заявлену потужність, мають збігтися три речі: можливості самого телефона, правильний адаптер і кабель, який справді підтримує швидке заряджання.

Чому USB-C може заряджати повільно

Порт USB-C лише спрощує підключення, але не гарантує високу швидкість. Якщо адаптер або кабель не відповідають можливостям смартфона, зарядка працюватиме повільніше, навіть якщо сам телефон підтримує швидке поповнення батареї.

Найчастіше проблема саме в аксесуарах. Смартфон бере лише ту потужність, яку може безпечно отримати від зарядного блока й кабелю.

Як правильно обрати зарядний адаптер

Перш за все потрібно перевірити, яку максимальну потужність заряджання підтримує ваш телефон. Якщо смартфон розрахований на 45 Вт, а адаптер видає лише 18 або 25 Вт, швидкість буде нижчою.

Водночас потужніший блок живлення не є проблемою. Якщо підключити смартфон до адаптера з більшим запасом потужності, пристрій не "візьме" зайвого — система обмежить заряджання до безпечного рівня.

Як правильно обрати зарядний кабель

Навіть хороший адаптер не допоможе, якщо кабель не підтримує потрібну потужність. Старий або випадковий USB-C-кабель може обмежувати швидкість заряджання, хоча зовні нічим не відрізнятиметься від якісного.

Для швидкої зарядки варто дивитися на підтримку USB Power Delivery або Qualcomm Quick Charge, якщо ваш пристрій працює з цими стандартами. Для смартфонів і пристроїв до 60 Вт зазвичай достатньо кабелю на 3 А, а для ноутбуків або зарядки до 100 Вт потрібен кабель на 5 А.

Занадто довгі кабелі можуть втрачати ефективність, особливо якщо вони дешеві або зроблені з тонких провідників. Через це заряджання може йти повільніше або нестабільно.

Краще обирати якісний кабель нормальної довжини, без пошкоджень, із чітким маркуванням потужності. Товстіші кабелі з кращою конструкцією зазвичай краще передають енергію.

Раніше Новини.LIVE писали, що порада тримати заряд смартфона в межах 20-80% довго вважалася одним із головних правил догляду за акумулятором. Однак у сучасних моделях частину контролю вже беруть на себе системи керування живленням.

Також Новини.LIVE розповідали, що зарядний пристрій, який постійно залишається в розетці, не варто сприймати як зовсім безпечну дрібницю. Навіть без підключеного смартфона адаптер може споживати невелику кількість енергії, поступово зношуватися і в окремих випадках створювати ризик перегріву.

Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Володимир Мололкін
