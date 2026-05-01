Головна Технології Електрики розповіли, що буде, якщо постійно тримати зарядку в розетці

Дата публікації: 1 травня 2026 16:32
Чи можна постійно тримати зарядку для смартфона у розетці
Зарядні пристрої у розетці. Фото: кадр з відео/YouTube

Зарядний пристрій, який постійно залишається в розетці, здається дрібницею, адже ним користуються щодня. Але електрики радять переглянути цю звичку: навіть без підключеного телефона зарядка може споживати трохи енергії, зношуватися швидше й у деяких випадках створювати ризик перегріву.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Southern Living.

Чи можна постійно тримати зарядний пристрій у розетці

Коли зарядний пристрій залишається в розетці, він усе одно може брати невелику кількість електроенергії. Це називають "фантомним навантаженням" або "енергією вампіра".

Йдеться не про велике споживання, але з часом такі дрібні витрати можуть накопичуватися в рахунках за електроенергію. Особливо якщо в домі постійно підключені не один, а кілька зарядних пристроїв.

Ще одна причина витягувати адаптер із розетки — зношення самого пристрою. Зарядка, яка постійно підключена до мережі, залишається під напругою, може трохи нагріватися і поступово швидше втрачати ресурс.

Читайте також:

Електрики пояснюють, що постійне тепло з часом впливає на внутрішні компоненти. Через це зарядний пристрій може вийти з ладу раніше, ніж очікувалося.

Найсерйозніший ризик пов'язаний із безпекою. Сучасні якісні зарядні пристрої зазвичай мають захист, але старі, пошкоджені або дешеві адаптери можуть перегріватися сильніше.

У такому разі зростає ризик короткого замикання або навіть займання. Особливо небезпечно залишати в розетці зарядки з пошкодженим кабелем, тріщинами на корпусі або слідами перегріву.

Окремий ризик створюють кабелі, які залишаються підключеними до адаптера. Якщо в домі є діти або домашні тварини, вони можуть потягнути шнур, пошкодити його або перегризти.

Навіть якщо телефон не підключений, зарядний пристрій у розетці все одно залишається активним, а пошкоджений кабель може оголити дроти.

Фахівці також звертають увагу на відповідність зарядного пристрою і кабелю. Наприклад, якщо використовувати швидкий адаптер із кабелем, який не розрахований на таку потужність, зарядка може сильніше нагріватися.

Через неефективну передачу енергії підвищується температура, а разом із нею і ризик перегріву.

Раніше Новини.LIVE писали, що повільна бездротова зарядка iPhone часто пов'язана не з самим смартфоном, а з невідповідним адаптером живлення або кабелем. Навіть якщо зарядний майданчик підтримує швидшу подачу енергії, слабший блок живлення може знизити фактичну швидкість і перетворити зручний спосіб заряджання на значно триваліший процес.

Також Новини.LIVE писали, що заряджання смартфона лише на перший погляд здається простою дією. Насправді такий підхід не завжди корисний для акумулятора, а окремі щоденні звички під час заряджання можуть помітно скоротити строк його служби.

зарядний пристрій розетка зарядка для смартфона
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін
