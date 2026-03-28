Як розрізнити підробний зарядний пристрій без спецприладів

Зарядний пристрій та смартфон на зарядці.

Підроблені зарядні пристрої становлять реальний ризик для смартфона, електромережі та самого користувача. Навіть без спеціальних приладів є кілька помітних ознак, за якими можна зрозуміти, що адаптер має підозрілий вигляд і може бути небезпечним у використанні.

Про те, на що звертати увагу перед тим, як підключати зарядний пристрій, пише MakeUseOf.

Сумісність важливіша за випадкову дешевизну

Найбезпечніший варіант — використовувати оригінальний зарядний пристрій або модель, яка точно підходить за параметрами до вашого смартфона. Якщо адаптер подає невідповідну напругу або працює нестабільно, це може не лише погіршити заряджання, а й скоротити строк служби самого телефона.

Саме тому підозріло дешеві зарядки без зрозумілого походження варто сприймати з обережністю. Зовні вони можуть мати нормальний вигляд, але всередині часто економлять на ключових компонентах.

Упаковка і поліграфія часто видають підробку

Один із найпомітніших сигналів — відсутність фірмової упаковки або інструкції. Якщо зарядний пристрій продається без нормального пакування, без вкладиша або з неякісним друком, це вже причина насторожитися.

Додаткову увагу варто звертати на логотипи, шрифти й текст на коробці. Розмиті написи, пікселізовані елементи або загальна неохайність оформлення часто свідчать, що перед вами неякісний або підроблений товар.

Маркування саме по собі ще нічого не гарантує

Позначки на кшталт CE або FCC можуть створювати враження, що пристрій відповідає стандартам безпеки. Але сам факт наявності таких знаків не є абсолютним доказом справжності, тому покладатися тільки на них не варто.

Набагато важливіше дивитися на загальну якість виробу, наявність інструкції, зрозумілих технічних параметрів і логічного маркування. Якщо все інше має сумнівний вигляд, самі значки безпеки не повинні заспокоювати.

Штирі вилки мають мати акуратний вигляд

Перед використанням зарядку варто уважно оглянути. Штирі вилки не повинні бути дивно довгими, надто короткими або нерівними, бо це може свідчити про неякісне виробництво й проблеми з посадкою в розетці.

Також має значення сама поверхня металу. Якщо вона має надо блискучий вигляд, подряпана або зроблена грубо, це може бути додатковою ознакою, що з пристроєм щось не так.

Вага теж може багато сказати

Підроблені зарядні пристрої часто здаються неприродно легкими. Це може означати, що всередині відсутні важливі елементи, які впливають і на стабільність роботи, і на безпеку.

Саме тому занадто легкий адаптер часто викликає підозру. Якщо зарядка відчувається "порожньою" в руці, це вже привід поставитися до неї уважніше.

Кабель не повинен мати вигляд крихкого або пошкодженого

Окремо потрібно оглянути кабель. Оголені дроти, слабка фіксація конектора, підозріло тонка ізоляція або інші видимі дефекти — це прямий сигнал, що таким аксесуаром краще не користуватися.

Варто звертати увагу і на довжину. Якщо кабель помітно відрізняється від звичних параметрів для конкретного бренду або моделі, це теж може вказувати на сумнівне походження.

Варто враховувати й те, що сам USB-роз'єм ще не гарантує однакову якість або безпечність заряджання. USB-C давно став універсальним стандартом для смартфонів, планшетів і ноутбуків, однак один кабель може підтримувати передачу 60-100 Вт і більше, тоді як інший працюватиме лише в базовому режимі.

Окремо слід пам'ятати, що фізичне підключення USB-пристрою ще не означає реальної взаємодії між технікою. Наприклад, USB-флешка може вставлятися в зарядний пристрій, але в звичайній ситуації це майже ні до чого не призведе.