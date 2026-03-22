Що буде, якщо вставити флешку в зарядний пристрій для смартфона

USB-флешка у зарядному пристрої для смартфона. Фото: кадр з відео/YouTube

USB-флешка фізично може підключитися до зарядного пристрою, але це не означає, що між ними почнеться якась взаємодія. У звичайній ситуації не відбудеться майже нічого: флешка не відкриє файли, не зламає зарядку і не створить проблем для електромережі.

Про це пише Jason Deegan.

Чому така комбінація не дає жодного результату

На перший погляд ідея має дивний вигляд, адже зарядний блок призначений лише для подачі живлення, тоді як флешка створена для збереження та передачі даних. Це різні за логікою роботи пристрої, але зовні вони можуть мати сумісний USB-роз'єм, тому спроба підключення має вигляд технічно можливої.

Саме тому цікавість щодо такого сценарію виникає регулярно. Особливо якщо йдеться про старі зарядні блоки з класичним USB-портом, куди флешка вставляється без будь-яких перехідників.

Коли флешку вставляють у зарядний пристрій, вона отримує базове живлення, ті самі 5 вольтів, які потрібні для її активації. Але на цьому все фактично і зупиняється.

Для повноцінної роботи флешці потрібен хост-пристрій — комп'ютер, смартфон або планшет, який не просто подає живлення, а ще й надсилає команди для обміну даними. Зарядний блок цього не робить, бо його завдання обмежується електроживленням.

У результаті флешка залишається в пасивному стані. Вона ніби чекає на сигнал для роботи з файлами, але так і не отримує його.

У звичайному сценарії ні флешка, ні сам зарядний пристрій не повинні постраждати. При такому підключенні не запускається передача даних, не відбувається нічого, що мало б спричинити збої в роботі або пошкодження файлів.

Так само не повинно бути проблем і для електромережі. Якщо зарядний блок справний, а флешка не має дефектів, саме по собі таке підключення не створює небезпечної ситуації.

Попри відсутність реальної шкоди, користі від такого підключення теж немає. Флешка не відкриється, не покаже вміст і не почне працювати як накопичувач, тому що для цього потрібен пристрій, здатний виступати посередником у передачі даних.

