Что будет, если вставить флешку в зарядное устройство для смартфона

USB-флешка в зарядном устройстве для смартфона. Фото: кадр из видео/YouTube

USB-флешка физически может подключиться к зарядному устройству, но это не означает, что между ними начнется какое-то взаимодействие. В обычной ситуации не произойдет почти ничего: флешка не откроет файлы, не сломает зарядку и не создаст проблем для электросети.

Об этом пишет Jason Deegan.

Почему такая комбинация не дает никакого результата

На первый взгляд идея выглядит странно, ведь зарядный блок предназначен только для подачи питания, тогда как флешка создана для сохранения и передачи данных. Это разные по логике работы устройства, но внешне они могут иметь совместимый USB-разъем, поэтому попытка подключения выглядит технически возможной.

Именно поэтому интерес к такому сценарию возникает регулярно. Особенно если речь идет о старых зарядных блоках с классическим USB-портом, куда флешка вставляется без каких-либо переходников.

Когда флешку вставляют в зарядное устройство, она получает базовое питание, те самые 5 вольт, которые нужны для ее активации. Но на этом все фактически и останавливается.

Для полноценной работы флешке нужно хост-устройство — компьютер, смартфон или планшет, который не просто подает питание, а еще и посылает команды для обмена данными. Зарядный блок этого не делает, так как его задача ограничивается электропитанием.

В результате флешка остается в пассивном состоянии. Она как бы ждет сигнала для работы с файлами, но так и не получает его.

В обычном сценарии ни флешка, ни само зарядное устройство не должны пострадать. При таком подключении не запускается передача данных, не происходит ничего, что должно было бы повлечь сбои в работе или повреждение файлов.

Так же не должно быть проблем и для электросети. Если зарядный блок исправен, а флешка не имеет дефектов, само по себе такое подключение не создает опасной ситуации.

Несмотря на отсутствие реального вреда, пользы от такого подключения тоже нет. Флешка не откроется, не покажет содержимое и не начнет работать как накопитель, потому что для этого нужно устройство, способное выступать посредником в передаче данных.

