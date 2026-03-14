Зачем нужен USB-порт в телевизоре — 6 полезных функций

USB-порт в телевизоре часто считают вспомогательным элементом, который нужен только для подключения накопителя. На деле этот разъём может использоваться гораздо шире и в ряде случаев заметно упрощает работу с ТВ в повседневном режиме.

Просмотр медиафайлов без интернета

Один из самых распространенных вариантов — просмотр видео, фотографий и прослушивание музыки без подключения к интернету. После соединения с флешкой или внешним накопителем телевизор обычно запускает встроенный медиаплеер, что позволяет открывать локальные файлы без задержек, буферизации и потери качества, которые иногда возникают при онлайн-просмотре.

Питание для мелких устройств

USB-порт также может использоваться в качестве источника питания для мелких устройств. Для быстрой зарядки смартфона он обычно не рассчитан, однако может подойти для беспроводных наушников, геймпадов, гарнитур и других компактных аксессуаров. Отдельно этот разъем часто применяют для подпитки стриминговых приставок и медиастиков, чтобы не занимать дополнительную розетку отдельным адаптером.

Большой экран для обучения и базовых задач

Еще один сценарий — работа с документами, таблицами, презентациями и PDF-файлами. В базовых задачах этого может хватить, а в сочетании с ноутбуком или дублированием экрана телевизор фактически превращается в большой дисплей для обучения, обсуждений или демонстрации материалов.

Режим цифровой фоторамки

Отдельные пользователи применяют телевизор и как цифровую фоторамку. Для этого достаточно запустить слайдшоу со снимками, сохраненными на накопителе. Такой режим часто используют во время встреч, праздников или просто как фоновое оформление экрана. Некоторые телевизоры поддерживают для этого переходы между изображениями и фоновое музыкальное сопровождение.

Запись эфирного телевидения

На части моделей USB-порт позволяет записывать эфирное телевидение на внешний накопитель. Такая функция работает как персональный видеорегистратор: позволяет сохранять передачи для последующего просмотра, ставить трансляцию на паузу, перематывать или переносить просмотр на более удобное время. Название этой опции в меню зависит от производителя, как и само её наличие в конкретном телевизоре.

Ручное обновление прошивки

Еще одна практичная функция — ручное обновление прошивки без доступа к сети. Если телевизор не подключается к Wi-Fi или вообще не имеет интернета, файл обновления можно скачать с официального сайта производителя на флешку и установить через меню устройства. Это позволяет обновить программное обеспечение даже в случае проблем с сетью.

