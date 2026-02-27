Видео
Почему телевизор дома показывает иначе, чем в магазине

Дата публикации 27 февраля 2026 10:34
Об этом молчат продавцы — почему телевизоры в магазине выглядят лучше, чем дома
Пульт от телевизора и телевизор на тумбочке. Фото: Unsplash, кадр из видео/YouTube. Коллаж: Новини.LIVE

Картинка на витринных телевизорах в магазинах техники нередко выглядит лучше, чем в реальном домашнем сценарии. Демо-настройки и специально подобранный контент могут искусственно усиливать эффект яркости и "сочности" изображения.

О том, почему так происходит, пишет BGR.

Читайте также:

Почему в магазинах телевизоры выглядят лучше, чем дома

В крупных сетях одновременно демонстрируют модели разных классов — от бюджетных до флагманских. Проблема в том, что картинка в магазине может быть результатом специальных настроек, а не реального "домашнего" качества изображения.

Один из типичных сценариев — включенный магазинный режим, который поднимает яркость и насыщенность цветов до максимума. Такая настройка помогает экранам выглядеть выразительно под мощным светом в зале, но может создавать завышенные ожидания относительно того, как панель будет вести себя в комнате.

Второй фактор — демонстрационный контент. На топовых QLED и OLED, в частности QD-OLED, часто запускают встроенные демо-ролики или подают сигнал с внешнего источника в высоком качестве — вплоть до несжатого 4K или 8K. Даже простые телевизоры иногда подключены к "контент-хабам", которые дают аккуратное HD-изображение. В сочетании с демо-режимом оно может выглядеть значительно лучше, чем типичные источники дома.

Переключение телевизора с демонстрационного режима на "домашний" меняет характер изображения и может дать более близкое представление о просмотре в обычном помещении.

Чтобы избежать таких ситуаций, просите продавцов в магазинах переключать демонстрационный режим на обычный и включить привычный источник сигнала. Такие действия позволят оценить изображение телевизора в "рабочих" условиях.

В то же время на качество изображения влияют не только настройки телевизора, но и технические детали подключения. Современные HDMI-порты поддерживают расширенные режимы качества, но часть функций может быть отключена по умолчанию или работать только через конкретный порт и соответствующий кабель.

Не менее важно и место установки телевизора: неудачное расположение в комнате, например, напротив окна или рядом с источниками бликов, иногда портит впечатление сильнее, чем разница между OLED и QLED.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
