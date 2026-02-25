OLED больше не король рынка дисплеев — какая технология его заменит

Телевизор с OLED-матрицей. Фото: кадр из видео/YouTube

Панели OLED ценят за контрастность и способность отключать каждый пиксель, получая настоящий чёрный цвет. Однако Micro-LED претендует на роль следующего шага: эта технология сохраняет эмиссионную природу OLED, но выигрывает в яркости и ресурсе.

Об этом пишет MakeUseOf.

Реклама

Читайте также:

Чем Micro-LED отличается от OLED — и почему это важно

OLED работает на самосветящихся пикселях, которые можно выключать поштучно — именно поэтому такие панели дают глубокий черный цвет, выразительный HDR-эффект, широкие углы обзора и быстрый отклик. В то же время у технологии есть практические ограничения: более низкие пиковые уровни яркости, риски выгорания и уменьшение характеристик со временем из-за деградации органических материалов.

Micro-LED тоже является самосветящейся технологией, но построенной на неорганических микросветодиодах. Это снижает вероятность выгорания по сравнению с OLED и дает более долгий ресурс работы. Отдельно отмечается яркость как главная зона, где OLED "проигрывает": в реальных условиях самые яркие OLED-телевизоры достигают примерно 2000-2500 нит, тогда как коммерческие Micro-LED-панели уже сегодня могут демонстрировать около 2000-10 000 нит.

Демонстрационная панель с Micro-LED-матрицей. Фото: кадр из видео/YouTube

Micro-LED не является новым изобретением: технологию разработали еще в 2000 году в рамках исследований, но потребительские решения начали привлекать внимание значительно позже. В качестве примера, Samsung показала модульный Micro-LED-телевизор The Wall на CES 2018, а массовые телевизоры с Micro-LED начали появляться на рынке в начале 2020-х.

Ключевая преграда для широкого распространения — цена. Micro-LED сложно и дорого производить, а высокие затраты на материалы и более высокие проценты брака подталкивают ценники вверх. Даже если Micro-LED в итоге имеет более сильный технологический вид, для большинства покупателей он пока остается недосягаемым.

Впрочем, на качество просмотра влияет не только тип панели. Телевизор часто покупают "под комнату", но само место установки иногда сильнее портит впечатление, чем разница между OLED и QLED.

Кроме выбора технологии, стоит обратить внимание и на функциональные возможности. USB-порт в телевизоре часто игнорируют, считая, что стриминговых приложений достаточно.