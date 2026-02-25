Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии OLED теряет лидерство — какая технология придет на смену

OLED теряет лидерство — какая технология придет на смену

Ua ru
Дата публикации 25 февраля 2026 10:34
OLED больше не король рынка дисплеев — какая технология его заменит
Телевизор с OLED-матрицей. Фото: кадр из видео/YouTube

Панели OLED ценят за контрастность и способность отключать каждый пиксель, получая настоящий чёрный цвет. Однако Micro-LED претендует на роль следующего шага: эта технология сохраняет эмиссионную природу OLED, но выигрывает в яркости и ресурсе.

Об этом пишет MakeUseOf.

Реклама
Читайте также:

Чем Micro-LED отличается от OLED — и почему это важно

OLED работает на самосветящихся пикселях, которые можно выключать поштучно — именно поэтому такие панели дают глубокий черный цвет, выразительный HDR-эффект, широкие углы обзора и быстрый отклик. В то же время у технологии есть практические ограничения: более низкие пиковые уровни яркости, риски выгорания и уменьшение характеристик со временем из-за деградации органических материалов.

Micro-LED тоже является самосветящейся технологией, но построенной на неорганических микросветодиодах. Это снижает вероятность выгорания по сравнению с OLED и дает более долгий ресурс работы. Отдельно отмечается яркость как главная зона, где OLED "проигрывает": в реальных условиях самые яркие OLED-телевизоры достигают примерно 2000-2500 нит, тогда как коммерческие Micro-LED-панели уже сегодня могут демонстрировать около 2000-10 000 нит.

Панель с MicroLED-матрицей
Демонстрационная панель с Micro-LED-матрицей. Фото: кадр из видео/YouTube

Micro-LED не является новым изобретением: технологию разработали еще в 2000 году в рамках исследований, но потребительские решения начали привлекать внимание значительно позже. В качестве примера, Samsung показала модульный Micro-LED-телевизор The Wall на CES 2018, а массовые телевизоры с Micro-LED начали появляться на рынке в начале 2020-х.

Ключевая преграда для широкого распространения — цена. Micro-LED сложно и дорого производить, а высокие затраты на материалы и более высокие проценты брака подталкивают ценники вверх. Даже если Micro-LED в итоге имеет более сильный технологический вид, для большинства покупателей он пока остается недосягаемым.

Впрочем, на качество просмотра влияет не только тип панели. Телевизор часто покупают "под комнату", но само место установки иногда сильнее портит впечатление, чем разница между OLED и QLED.

Кроме выбора технологии, стоит обратить внимание и на функциональные возможности. USB-порт в телевизоре часто игнорируют, считая, что стриминговых приложений достаточно.

технологии телевизор экран OLED Micro-LED
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации