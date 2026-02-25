OLED більше не еталон дисплеїв — яка технологія готується його замінити

Телевізор з OLED-матрицею. Фото: кадр з відео/YouTube

OLED довго вважали еталоном для преміальних екранів завдяки "справжньому чорному" та високій контрастності. Але Micro-LED поступово виходить на передній план: він зберігає ключові переваги OLED і водночас зменшує його слабкі місця — насамперед у яскравості та довговічності.

Про це пише MakeUseOf.

Чим Micro-LED відрізняється від OLED — і чому це важливо

OLED працює на самосвітних пікселях, які можна вимикати поштучно — саме тому такі панелі дають глибокий чорний колір, виразний HDR-ефект, широкі кути огляду й швидкий відгук. Водночас у технології є практичні обмеження: нижчі пікові рівні яскравості, ризики вигоряння та зменшення характеристик із часом через деградацію органічних матеріалів.

Micro-LED теж є самосвітною технологією, але побудованою на неорганічних мікросвітлодіодах. Це знижує імовірність вигоряння в порівнянні з OLED і дає довший ресурс роботи. Окремо наголошується на яскравості як на головній зоні, де OLED "програє": у реальних умовах найяскравіші OLED-телевізори досягають приблизно 2000-2500 ніт, тоді як комерційні Micro-LED-панелі вже сьогодні можуть демонструвати близько 2000-10 000 ніт.

Демонстраційна панель з Micro-LED-матрицею. Фото: кадр з відео/YouTube

Micro-LED не є новим винаходом: технологію розробили ще у 2000 році в рамках досліджень, але споживчі рішення почали привертати увагу значно пізніше. Як приклад, Samsung показала модульний Micro-LED-телевізор The Wall на CES 2018, а масові телевізори з Micro-LED почали з'являтися на ринку на початку 2020-х.

Ключова перепона для широкого поширення — ціна. Micro-LED складно й дорого виробляти, а високі витрати на матеріали та вищі відсотки браку підштовхують цінники вгору. Навіть якщо Micro-LED у підсумку має сильніший технологічний вигляд, для більшості покупців він поки залишається недосяжним.

Втім, на якість перегляду впливає не лише тип панелі. Телевізор часто купують "під кімнату", але саме місце встановлення іноді сильніше псує враження, ніж різниця між OLED та QLED.

Окрім вибору технології, варто звернути увагу й на функціональні можливості. USB-порт у телевізорі часто ігнорують, вважаючи, що стримінгових додатків достатньо.