Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Нова ера екранів — яка технологія готується замінити OLED

Нова ера екранів — яка технологія готується замінити OLED

Ua ru
Дата публікації: 25 лютого 2026 10:34
OLED більше не еталон дисплеїв — яка технологія готується його замінити
Телевізор з OLED-матрицею. Фото: кадр з відео/YouTube

OLED довго вважали еталоном для преміальних екранів завдяки "справжньому чорному" та високій контрастності. Але Micro-LED поступово виходить на передній план: він зберігає ключові переваги OLED і водночас зменшує його слабкі місця — насамперед у яскравості та довговічності.

Про це пише MakeUseOf.

Реклама
Читайте також:

Чим Micro-LED відрізняється від OLED — і чому це важливо

OLED працює на самосвітних пікселях, які можна вимикати поштучно — саме тому такі панелі дають глибокий чорний колір, виразний HDR-ефект, широкі кути огляду й швидкий відгук. Водночас у технології є практичні обмеження: нижчі пікові рівні яскравості, ризики вигоряння та зменшення характеристик із часом через деградацію органічних матеріалів.

Micro-LED теж є самосвітною технологією, але побудованою на неорганічних мікросвітлодіодах. Це знижує імовірність вигоряння в порівнянні з OLED і дає довший ресурс роботи. Окремо наголошується на яскравості як на головній зоні, де OLED "програє": у реальних умовах найяскравіші OLED-телевізори досягають приблизно 2000-2500 ніт, тоді як комерційні Micro-LED-панелі вже сьогодні можуть демонструвати близько 2000-10 000 ніт.

Панель с MicroLED-матрицей
Демонстраційна панель з Micro-LED-матрицею. Фото: кадр з відео/YouTube

Micro-LED не є новим винаходом: технологію розробили ще у 2000 році в рамках досліджень, але споживчі рішення почали привертати увагу значно пізніше. Як приклад, Samsung показала модульний Micro-LED-телевізор The Wall на CES 2018, а масові телевізори з Micro-LED почали з'являтися на ринку на початку 2020-х.

Ключова перепона для широкого поширення — ціна. Micro-LED складно й дорого виробляти, а високі витрати на матеріали та вищі відсотки браку підштовхують цінники вгору. Навіть якщо Micro-LED у підсумку має сильніший технологічний вигляд, для більшості покупців він поки залишається недосяжним.

Втім, на якість перегляду впливає не лише тип панелі. Телевізор часто купують "під кімнату", але саме місце встановлення іноді сильніше псує враження, ніж різниця між OLED та QLED.

Окрім вибору технології, варто звернути увагу й на функціональні можливості. USB-порт у телевізорі часто ігнорують, вважаючи, що стримінгових додатків достатньо. 

технології телевізор екран OLEd Micro-LED
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації