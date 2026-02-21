Де не можна ставити телевізор — 5 найгірших місць у домі

Не всюди у квартирі знайдеться місце телевізору. Фото: Unsplash

Телевізор часто купують "під кімнату", але саме місце встановлення інколи швидше зіпсує враження, ніж різниця між OLED та QLED. Є добірка зон у помешканні, де розміщення екрана найчастіше створює ризики для техніки й перегляду.

Про це пише BGR.

Реклама

Читайте також:

Де телевізор у домі розміщувати найгірше

Першою проблемною точкою названо монтаж над каміном: поруч із джерелом тепла електроніка швидше зношується, а кіптява може додатково впливати на стан пристрою. Окремо підкреслюється й практичний аспект — екран часто опиняється занадто високо, через що перегляд відбувається "під кутом", і це може погіршувати сприйняття зображення через відблиски та "вимиті" кольори.

Ще один сценарій — коли телевізор стоїть або висить у зоні активного доступу дітей і домашніх тварин. Випадкові удари по панелі, перекидання телевізора або тумби, а також проблеми через кабелі, які можуть смикнути під час гри.

Окремо згадується встановлення на вулиці, якщо модель не призначена для зовнішніх умов. У такому випадку найуразливіші речі — волога, бризки, пил і сонячне світло.

Ще одна невдала точка — перед вікном або поруч із лампою. Тема тут — відблиски та освітлення, з якими не завжди справляються навіть сучасні панелі. В дуже яскравих кімнатах різні технології можуть поводитися по-різному, зокрема через відмінності у максимальній яскравості.

П'ятим "поганим місцем" названо простір за дверима або на траєкторії їхнього руху. Логіка проста: часте відчинення може закінчитися ударом по техніці або меблях, а також підвищує ризик падіння, якщо телевізор стоїть на тумбі чи кріплення не враховує таких сценаріїв.

Окрім фізичного розміщення, варто зважати й на налаштування. Наприклад, смарттелевізори Samsung на Tizen під час першого запуску можуть мати активні параметри, що збирають дані про перегляд і голосові команди та використовують історію контенту для персоналізації реклами.

Так само і з якістю звуку: якщо звучання телевізора розчаровує, не обов'язково одразу інвестувати в саундбар або домашній кінотеатр. У більшості сучасних моделей достатньо відкоригувати кілька параметрів у меню.