Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології П'ять місць у квартирі, де телевізор ставити не варто

П'ять місць у квартирі, де телевізор ставити не варто

Ua ru
Дата публікації: 21 лютого 2026 06:32
Де не можна ставити телевізор — 5 найгірших місць у домі
Не всюди у квартирі знайдеться місце телевізору. Фото: Unsplash

Телевізор часто купують "під кімнату", але саме місце встановлення інколи швидше зіпсує враження, ніж різниця між OLED та QLED. Є добірка зон у помешканні, де розміщення екрана найчастіше створює ризики для техніки й перегляду.

Про це пише BGR.

Реклама
Читайте також:

Де телевізор у домі розміщувати найгірше

Першою проблемною точкою названо монтаж над каміном: поруч із джерелом тепла електроніка швидше зношується, а кіптява може додатково впливати на стан пристрою. Окремо підкреслюється й практичний аспект — екран часто опиняється занадто високо, через що перегляд відбувається "під кутом", і це може погіршувати сприйняття зображення через відблиски та "вимиті" кольори.

Ще один сценарій — коли телевізор стоїть або висить у зоні активного доступу дітей і домашніх тварин. Випадкові удари по панелі, перекидання телевізора або тумби, а також проблеми через кабелі, які можуть смикнути під час гри.

Окремо згадується встановлення на вулиці, якщо модель не призначена для зовнішніх умов. У такому випадку найуразливіші речі — волога, бризки, пил і сонячне світло.

Ще одна невдала точка — перед вікном або поруч із лампою. Тема тут — відблиски та освітлення, з якими не завжди справляються навіть сучасні панелі. В дуже яскравих кімнатах різні технології можуть поводитися по-різному, зокрема через відмінності у максимальній яскравості.

П'ятим "поганим місцем" названо простір за дверима або на траєкторії їхнього руху. Логіка проста: часте відчинення може закінчитися ударом по техніці або меблях, а також підвищує ризик падіння, якщо телевізор стоїть на тумбі чи кріплення не враховує таких сценаріїв.

Окрім фізичного розміщення, варто зважати й на налаштування. Наприклад, смарттелевізори Samsung на Tizen під час першого запуску можуть мати активні параметри, що збирають дані про перегляд і голосові команди та використовують історію контенту для персоналізації реклами.

Так само і з якістю звуку: якщо звучання телевізора розчаровує, не обов'язково одразу інвестувати в саундбар або домашній кінотеатр. У більшості сучасних моделей достатньо відкоригувати кілька параметрів у меню.

корисні поради квартира телевізор екран розміщення
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації