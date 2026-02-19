Телевізори Samsung стежать за користувачами — як вимкнути збір даних

Як вимкнути налаштування, що відповідають за стеження за користувачем на телевізорах Samsung. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Смарттелевізори Samsung на Tizen під час первинного налаштування можуть мати активні параметри, які збирають дані про перегляд, голосові команди та використовують історію контенту для персоналізації реклами. Вимкнення цих опцій знаходиться в меню приватності телевізора й не потребує окремих застосунків.

Про те, як їх вимкнути, пише Tom's Guide.

Де в меню вимкнути збір даних і що зміниться

За інструкцією шлях має такий вигляд: "Головна" — "Налаштування" — "Підтримка" — "Умови та приватність" — "Параметри приватності".

У "Параметрах приватності" зібрані перемикачі, які відповідають за три типи збору даних. Пункт "Сервіси інформації про перегляд" вимикає механізм автоматичного розпізнавання контенту (ACR), тобто ідентифікацію того, що саме відтворюється на екрані незалежно від джерела сигналу.

Пункт "Реклама за інтересами" вимикає персоналізацію оголошень на основі історії перегляду: реклама може залишитися, але без прив'язки до того, які застосунки та контент використовувалися. У документах Samsung Ads описано, що персоналізовані оголошення на Smart TV можуть формуватися з використанням ідентифікатора пристрою (PSID) та даних про перегляд — за умови ввімкнених відповідних налаштувань.

Окремо є "Сервіси розпізнавання голосу". Вимкнення цього пункту зупиняє обробку голосових команд, але одночасно прибирає й саме голосове керування.

Після вимкнення цих параметрів телевізор продовжує працювати як зазвичай: якість зображення не змінюється, а застосунки залишаються доступними — змінюється саме обсяг даних, які пристрій передає для персоналізації та аналітики.

Іноді користувачів може почати дратувати звучання їхнього смарттелевізора, ніж недоліки зображення, але це не означає, що настав час витрачатися на повноцінну акустичну систему. Сучасні моделі мають налаштування, які допоможуть зробити звук чіткішим та об'ємнішим.

Також з часом смарттелевізори втрачають колишню спритність, втім оновлення техніки — не єдиний варіант. Часто повернути пристрою більш плавну роботу можна без купівлі нового ТВ чи окремої приставки.