Как ограничить сбор данных о пользователе на телевизорах Samsung

Как ограничить сбор данных о пользователе на телевизорах Samsung

Ua ru
Дата публикации 19 февраля 2026 10:51
Телевизоры Samsung отслеживают активность пользователей — как ограничить передачу данных
Как отключить настройки, отвечающие за слежку за пользователем на телевизорах Samsung. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Телевизоры Samsung на Tizen по умолчанию могут собирать данные о том, что именно смотрит пользователь, и использовать их для персонализации рекламы и работы "умных" функций. Часть таких параметров можно отключить прямо в меню приватности — без сторонних приложений и сложных настроек.

О том, как их отключить, пишет Tom's Guide.

Где в меню отключить сбор данных и что изменится

По инструкции путь выглядит следующим образом: "Главная" — "Настройки" — "Поддержка" — "Условия и приватность" — "Параметры приватности".

В "Параметрах приватности" собраны переключатели, которые отвечают за три типа сбора данных. Пункт "Сервисы информации о просмотре" выключает механизм автоматического распознавания контента (ACR), то есть идентификацию того, что именно воспроизводится на экране независимо от источника сигнала.

Пункт "Реклама по интересам" отключает персонализацию объявлений на основе истории просмотра: реклама может остаться, но без привязки к тому, какие приложения и контент использовались. В документах Samsung Ads описано, что персонализированные объявления на Smart TV могут формироваться с использованием идентификатора устройства (PSID) и данных о просмотре — при условии включенных соответствующих настроек.

Отдельно есть "Сервисы распознавания голоса". Отключение этого пункта останавливает обработку голосовых команд, но одновременно убирает и само голосовое управление.

После отключения этих параметров телевизор продолжает работать как обычно: качество изображения не меняется, а приложения остаются доступными — меняется только объем данных, которые устройство передает для персонализации и аналитики.

Иногда пользователей может начать раздражать звучание их смарт-телевизора, чем недостатки изображения, но это не значит, что пришло время тратиться на полноценную акустическую систему. Современные модели имеют настройки, которые помогут сделать звук более четким и объемным.

Также со временем смарт-телевизоры теряют былую ловкость, впрочем обновление техники — не единственный вариант. Часто вернуть устройству более плавную работу можно без покупки нового ТВ или отдельной приставки.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
