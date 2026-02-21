Где нельзя ставить телевизор в доме — 5 главных ошибок пользователей

Не везде в квартире найдется место телевизору. Фото: Unsplash

Даже дорогой телевизор может быстро разочаровать, если он установлен там, где ему мешают тепло, свет или случайные удары. Есть пять мест в квартире и доме, где размещение ТВ чаще всего оборачивается проблемами для техники и качества просмотра.

Где телевизор в доме размещать хуже всего

Первой проблемной точкой назван монтаж над камином: рядом с источником тепла электроника быстрее изнашивается, а копоть может дополнительно влиять на состояние устройства. Отдельно подчеркивается и практический аспект — экран часто оказывается слишком высоко, из-за чего просмотр происходит "под углом", и это может ухудшать восприятие изображения из-за бликов и "вымытых" цветов.

Еще один сценарий — когда телевизор стоит или висит в зоне активного доступа детей и домашних животных. Случайные удары по панели, опрокидывание телевизора или тумбы, а также проблемы из-за кабелей, которые могут дернуть во время игры.

Отдельно упоминается установка на улице, если модель не предназначена для наружных условий. В таком случае самые уязвимые вещи — влага, брызги, пыль и солнечный свет.

Еще одна неудачная точка — перед окном или рядом с лампой. Тема здесь — блики и освещение, с которыми не всегда справляются даже современные панели. В очень ярких комнатах разные технологии могут вести себя по-разному, в том числе из-за различий в максимальной яркости.

Пятым "плохим местом" названо пространство за дверями или на траектории их движения. Логика проста: частое открывание может закончиться ударом по технике или мебели, а также повышает риск падения, если телевизор стоит на тумбе или крепление не учитывает таких сценариев.

Кроме физического размещения, стоит учитывать и настройки. Например, смарт-телевизоры Samsung на Tizen при первом запуске могут иметь активные параметры, собирающие данные о просмотре и голосовые команды и использующие историю контента для персонализации рекламы.

Так же и с качеством звука: если звучание телевизора разочаровывает, не обязательно сразу инвестировать в саундбар или домашний кинотеатр. В большинстве современных моделей достаточно откорректировать несколько параметров в меню.