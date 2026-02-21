Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии 5 самых неудачных мест для размещения телевизора в доме

5 самых неудачных мест для размещения телевизора в доме

Ua ru
Дата публикации 21 февраля 2026 06:32
Где нельзя ставить телевизор в доме — 5 главных ошибок пользователей
Не везде в квартире найдется место телевизору. Фото: Unsplash

Даже дорогой телевизор может быстро разочаровать, если он установлен там, где ему мешают тепло, свет или случайные удары. Есть пять мест в квартире и доме, где размещение ТВ чаще всего оборачивается проблемами для техники и качества просмотра.

Об этом пишет BGR.

Реклама
Читайте также:

Где телевизор в доме размещать хуже всего

Первой проблемной точкой назван монтаж над камином: рядом с источником тепла электроника быстрее изнашивается, а копоть может дополнительно влиять на состояние устройства. Отдельно подчеркивается и практический аспект — экран часто оказывается слишком высоко, из-за чего просмотр происходит "под углом", и это может ухудшать восприятие изображения из-за бликов и "вымытых" цветов.

Еще один сценарий — когда телевизор стоит или висит в зоне активного доступа детей и домашних животных. Случайные удары по панели, опрокидывание телевизора или тумбы, а также проблемы из-за кабелей, которые могут дернуть во время игры.

Отдельно упоминается установка на улице, если модель не предназначена для наружных условий. В таком случае самые уязвимые вещи — влага, брызги, пыль и солнечный свет.

Еще одна неудачная точка — перед окном или рядом с лампой. Тема здесь — блики и освещение, с которыми не всегда справляются даже современные панели. В очень ярких комнатах разные технологии могут вести себя по-разному, в том числе из-за различий в максимальной яркости.

Пятым "плохим местом" названо пространство за дверями или на траектории их движения. Логика проста: частое открывание может закончиться ударом по технике или мебели, а также повышает риск падения, если телевизор стоит на тумбе или крепление не учитывает таких сценариев.

Кроме физического размещения, стоит учитывать и настройки. Например, смарт-телевизоры Samsung на Tizen при первом запуске могут иметь активные параметры, собирающие данные о просмотре и голосовые команды и использующие историю контента для персонализации рекламы.

Так же и с качеством звука: если звучание телевизора разочаровывает, не обязательно сразу инвестировать в саундбар или домашний кинотеатр. В большинстве современных моделей достаточно откорректировать несколько параметров в меню.

полезные советы квартира телевизор экран размещение
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации