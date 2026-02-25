HDMI в телевизоре — 4 скрытые функции, которые стоит активировать

HDMI-порт в телевизоре. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

HDMI-порты в современных 4K-телевизорах часто скрывают функции, которые заметно меняют опыт просмотра и игры. Часть возможностей может быть спрятана в настройках или работать только при корректно включённых HDMI-опциях.

О скрытых возможностях HDMI пишет SlashGear.

Улучшенный режим производительности HDMI

На многих моделях он выключен по умолчанию для совместимости с более старой техникой, но после активации телевизор может принимать сигнал высшего качества с подключенных через HDMI устройств. Название меню у разных брендов такое:

у Sony — варианты Enhanced Format (в том числе для Dolby Vision или 8K);

у LG — HDMI Ultra HD Deep Color;

у Hisense — Enhanced Format в разделе входов/каналов.

Автоматическое переключение в игровой режим

Речь идет об Auto Low Latency Mode (ALLM), который относится к возможностям HDMI 2.1: совместимая консоль или ПК могут "сигнализировать" телевизору, чтобы тот сам включил режим с низкой задержкой, а после выхода из игры вернул стандартные настройки изображения.

Поддержка более высокой частоты обновления и синхронизации кадров

4K при 120 Гц и Variable Refresh Rate (VRR). Это может делать динамику более плавной в спорте и играх и уменьшать рывки и "разрывы" кадра, когда частота устройства и дисплея не совпадает.

Передача "полноценного звука" через eARC

Enhanced Audio Return Channel позволяет телевизору отдавать аудио со встроенных приложений или подключенных источников на саундбар или AV-ресивер через один HDMI-кабель, причем eARC рассчитан на современные форматы с более высокими требованиями к качеству звука.

Стоит учитывать, что старые HDMI-кабели могут ограничивать часть "продвинутых" режимов. Нужно ориентироваться на маркировку Premium High Speed для типичных 4K-сценариев и Ultra High Speed для функций вроде 4K/120 Гц, расширенных HDR-режимов и новых консолей.

Кроме технических возможностей, стоит помнить и о приватности. Смарт-телевизоры способны собирать данные о просмотре даже тогда, когда контент подается через HDMI с ноутбука или консоли.

Также многие недооценивают USB-порт в телевизоре, считая, что стриминговых приложений достаточно. На самом деле этот разъем может расширить возможности ТВ.