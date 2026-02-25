Приховані можливості HDMI в телевізорі — 4 функції, про які мало хто знає

Приховані можливості HDMI — 4 функції, які варто увімкнути
Сучасні HDMI-порти в телевізорах можуть робити значно більше, ніж просто передавати зображення. Частина можливостей часто вимкнена за замовчуванням або працює лише з правильним портом і відповідним кабелем.
Про приховані можливості HDMI пише SlashGear.
Покращений режим продуктивності HDMI
На багатьох моделях він вимкнений за замовчуванням для сумісності зі старішою технікою, але після активації телевізор може приймати сигнал вищої якості з підключених через HDMI пристроїв. Назва меню в різних брендів така:
- у Sony — варіанти Enhanced Format (зокрема для Dolby Vision чи 8K);
- у LG — HDMI Ultra HD Deep Color;
- у Hisense — Enhanced Format у розділі входів/каналів.
Автоматичне перемикання в ігровий режим
Йдеться про Auto Low Latency Mode (ALLM), який належить до можливостей HDMI 2.1: сумісна консоль або ПК можуть "сигналізувати" телевізору, щоб той сам увімкнув режим із низькою затримкою, а після виходу з гри повернув стандартні налаштування зображення.
Підтримка вищої частоти оновлення та синхронізації кадрів
4K при 120 Гц і Variable Refresh Rate (VRR). Це може робити динаміку плавнішою в спорті й іграх та зменшувати ривки й "розриви" кадру, коли частота пристрою та дисплея не збігається.
Передавання "повноцінного звуку" через eARC
Enhanced Audio Return Channel дозволяє телевізору віддавати аудіо з вбудованих застосунків або підключених джерел на саундбар чи AV-ресивер через один HDMI-кабель, причому eARC розрахований на сучасні формати з вищими вимогами до якості звуку.
Варто зважати на те, що старі HDMI-кабелі можуть обмежувати частину "просунутих" режимів. Потрібно орієнтуватися на маркування Premium High Speed для типових 4K-сценаріїв та Ultra High Speed для функцій на кшталт 4K/120 Гц, розширених HDR-режимів і нових консолей.
Окрім технічних можливостей, варто пам'ятати і про приватність. Смарттелевізори здатні збирати дані про перегляд навіть тоді, коли контент подається через HDMI з ноутбука чи консолі.
Також багато хто недооцінює USB-порт у телевізорі, вважаючи, що стримінгових застосунків достатньо. Насправді цей роз'єм може розширити можливості ТВ.
