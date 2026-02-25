Приховані можливості HDMI в телевізорі — 4 функції, про які мало хто знає

HDMI-порт в телевізорі. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Сучасні HDMI-порти в телевізорах можуть робити значно більше, ніж просто передавати зображення. Частина можливостей часто вимкнена за замовчуванням або працює лише з правильним портом і відповідним кабелем.

Покращений режим продуктивності HDMI

На багатьох моделях він вимкнений за замовчуванням для сумісності зі старішою технікою, але після активації телевізор може приймати сигнал вищої якості з підключених через HDMI пристроїв. Назва меню в різних брендів така:

у Sony — варіанти Enhanced Format (зокрема для Dolby Vision чи 8K);

у LG — HDMI Ultra HD Deep Color;

у Hisense — Enhanced Format у розділі входів/каналів.

Автоматичне перемикання в ігровий режим

Йдеться про Auto Low Latency Mode (ALLM), який належить до можливостей HDMI 2.1: сумісна консоль або ПК можуть "сигналізувати" телевізору, щоб той сам увімкнув режим із низькою затримкою, а після виходу з гри повернув стандартні налаштування зображення.

Підтримка вищої частоти оновлення та синхронізації кадрів

4K при 120 Гц і Variable Refresh Rate (VRR). Це може робити динаміку плавнішою в спорті й іграх та зменшувати ривки й "розриви" кадру, коли частота пристрою та дисплея не збігається.

Передавання "повноцінного звуку" через eARC

Enhanced Audio Return Channel дозволяє телевізору віддавати аудіо з вбудованих застосунків або підключених джерел на саундбар чи AV-ресивер через один HDMI-кабель, причому eARC розрахований на сучасні формати з вищими вимогами до якості звуку.

Варто зважати на те, що старі HDMI-кабелі можуть обмежувати частину "просунутих" режимів. Потрібно орієнтуватися на маркування Premium High Speed для типових 4K-сценаріїв та Ultra High Speed для функцій на кшталт 4K/120 Гц, розширених HDR-режимів і нових консолей.

Окрім технічних можливостей, варто пам'ятати і про приватність. Смарттелевізори здатні збирати дані про перегляд навіть тоді, коли контент подається через HDMI з ноутбука чи консолі.

Також багато хто недооцінює USB-порт у телевізорі, вважаючи, що стримінгових застосунків достатньо. Насправді цей роз'єм може розширити можливості ТВ.