Телевізори в магазинах і вдома — чому картинка сильно відрізняється

Чому телевізори у магазині мають кращу картинку, ніж вдома
Показ телевізорів у торгових залах нерідко не відтворює те, що користувач побачить удома. На вітринах виробники й ритейлери часто налаштовують екрани так, щоб вони мали максимально яскравий та "соковитий" вигляд в умовах сильного освітлення.
Про те, чому так відбувається, пише BGR.
У великих мережах одночасно демонструють моделі різних класів — від бюджетних до флагманських. Проблема в тому, що картинка в магазині може бути результатом спеціальних налаштувань, а не реальної "домашньої" якості зображення.
Один із типових сценаріїв — увімкнений магазинний режим, який підіймає яскравість і насиченість кольорів до максимуму. Таке налаштування допомагає екранам мати виразний вигляд під потужним світлом у залі, але може створювати завищені очікування щодо того, як панель поводитиметься в кімнаті.
Другий фактор — демонстраційний контент. На топових QLED і OLED, зокрема QD-OLED, часто запускають вбудовані демо-ролики або подають сигнал із зовнішнього джерела у високій якості — аж до незжатого 4K чи 8K. Навіть простіші телевізори інколи під'єднані до "контент-хабів", які дають акуратне HD-зображення. У поєднанні з демо-режимом воно може мати значно кращий вигляд, ніж типові джерела вдома.
Перемикання телевізора з демонстраційного режиму на "домашній" змінює характер зображення та може дати ближче уявлення про перегляд у звичайному приміщенні.
Щоб уникнути таких ситуацій, просіть продавців у магазинах перемикати демонстраційний режим на звичайний і увімкнути звичне джерело сигналу. Такі дії дозволять оцінити зображення телевізора у "робочих" умовах.
Водночас на якість зображення впливають не лише налаштування телевізора, а й технічні деталі підключення. Сучасні HDMI-порти підтримують розширені режими якості, але частина функцій може бути вимкнена за замовчуванням або працювати лише через конкретний порт і відповідний кабель.
Не менш важливе і місце встановлення телевізора: невдале розташування в кімнаті, наприклад, навпроти вікна або поряд із джерелами відблисків, інколи псує враження сильніше, ніж різниця між OLED та QLED.
