Новая эра смартфонов — ЕС открыл "лазейку" для устройств без разъёмов

Европейские требования к USB Type-C не означают, что зарядный разъём останется в смартфонах навсегда. Действующие правила допускают выпуск моделей без порта, если они работают только с беспроводной зарядкой.

Какой формат может заменить USB Type-C

Европейский Союз несколько лет назад обязал производителей использовать USB Type-C в смартфонах и других устройствах, если те заряжаются через кабель. Но нынешняя редакция правил оставляет важное исключение, которое может повлиять на дальнейшее развитие рынка.

Речь идет не об очередном изменении кабельного стандарта, а о сценарии, при котором зарядный порт вообще исчезнет из конструкции устройства.

С 2024 года в ЕС действует правило, по которому новые смартфоны, планшеты, наушники и ряд других гаджетов должны получить USB Type-C, если заряжаются кабелем. Это решение приняли для сокращения объемов электронных отходов.

В то же время в регламенте сохранился принципиальный нюанс: требование по USB Type-C распространяется только на технику с классической проводной зарядкой. Итак, смартфон без физического разъема, который работает исключительно с беспроводной зарядкой, формально соответствует действующим требованиям ЕС.

Одной из компаний, на которые новые правила повлияли больше всего, стала Apple. Ранее iPhone и iPad использовали фирменный разъем Lightning, но после введения европейских требований компания перевела эти устройства на USB Type-C.

На этом фоне снова усилились разговоры об iPhone без всяких разъемов. Такой вариант, по имеющейся информации, предполагает полный отказ от портов с переходом на беспроводную зарядку, а также передачу данных через iCloud и Wi-Fi.

По данным издания, Apple ранее временно сдерживала реализацию такой идеи из-за риска конфликта с новыми правилами Евросоюза. После официального разъяснения Еврокомиссии, что USB Type-C обязателен только для устройств с проводной зарядкой, юридическая преграда фактически исчезла.

В таком случае смартфон без зарядного разъема не будет противоречить действующему регламенту ЕС и формально будет соответствовать установленным требованиям.

